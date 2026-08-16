Napad Izraela na jug Libana odnio 11 života: Ubijen komandant Hezbolaha, stradala i djeca

Najmanje 11 osoba, među kojima troje djece, poginulo je u izraelskim napadima na jug Libana. Izrael tvrdi da je odgovorio na kršenje primirja i pogodio štab Hezbolaha, usmrtivši i komandanta.

Izvor: Profimedia/IBRAHIM AMRO / AFP

Libansko ministarstvo zdravlja saopštilo je da je najmanje 11 ljudi ubijeno u izraelskim napadima na jug Libana u subotu, u jednom od najsmrtonosnijih napada u nekoliko nedjelja otkako je zemlja pristala na mirovni okvir sa Izraelom pod posredovanjem SAD.

Izraelska vojska izjavila je da je tokom noći napala infrastrukturu Hezbolaha u bezbjednosnoj zoni na jugu Libana, kako je opisala to područje, kao odgovor na akcije protiv svojih vojnika.

Hezbolah, grupa koju podržava Iran, u saopštenju je naveo da će na napade "odgovoriti po zasluzi". Prema predviđenom okviru, izraelski vojnici ostaju unutar okupiranog južnog Libana sve dok se Hezbolah ne razoruža i libanska vojska ne preuzme kontrolu, što je ova grupa odbacila tvrdeći da to znači predaju.

Žrtve u Ansaru i Deir El Zahraniju

Službena libanska novinska agencija NNA izvijestila je da je sedam ljudi ubijeno kada su izraelski ratni avioni pogodili kuću u južnom selu Ansaru, dok su četiri druge osobe ubijene u napadu na selo Deir El Zahrani.

Među sedam ljudi ubijenih u Ansaru troje je djece i dvije žene, prenosi NNA, dodajući da je u napadima ranjeno ukupno 19 ljudi. Najmanje 4.300 ljudi ubijeno je u Libanu u najnovijem krugu neprijateljstava od 2. marta.

NNA je takođe izvijestila o drugim vazdušnim napadima širom južnog Libana, uključujući i strateško područje sjeverno od rijeke Litani, poznato kao brdo Ali al-Taher. Jedan od napada, usmjeren na dolinu pored Ansara, bio je najdublji udar u Libanu u posljednja dva mjeseca.

Netanjahuov kabinet optužuje Hezbolah

Kabinet izraelskog premijera Benjamina Netanjahua u saopštenju na mreži X optužio je Hezbolah za kršenje primirja i napad na izraelske vojnike, od kojih je troje povrijeđeno.

"IDF (Izraelske odbrambene snage) odgovorio je napadom na teroristički štab Hezbolaha koji je naredio napad", navodi se u saopštenju. "Tek je kasnije IDF saznao da je Hezbolah namjerno smjestio civile u taj vojni kompleks", kažu iz Netanjahuovog kabineta.

Izraelska vojska je saopštila da je ubila Alija Samira Al-Hadža Hasana, komandanta elitne jedinice Hezbolaha Radvan, i druge operativce kada je pogodila "glavni štab te jedinice" u Ansaru.