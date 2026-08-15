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Broj žrtava zemljotresa u Indoneziji porastao na 38: Spasilačke ekipe tragaju za preživjelima

Broj žrtava zemljotresa u Indoneziji porastao na 38: Spasilačke ekipe tragaju za preživjelima

Autor Dušan Volaš
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Broj žrtava zemljotresa kod istočne obale Indonezije porastao je na 38, rečeno je u Nacionalnoj agenciji za krizne situacije.

Broj žrtava zemljotresa u Indoneziji porastao na 38 Izvor: X/Screenshot

U saopštenju se navodi da su dvije osobe teže povrijeđene, a 11 lakše. Oko 2.000 ljudi evakuisano je u bezbjednije oblasti.

Talasi cunamija manji od jednog metra zabilježeni su u nekoliko oblasti jugoistočne Azije nakon jutrošnjeg potresa. Upozorenje na cunami ukinuto je oko tri sata nakon zemljotresa.

Ranije su spasioci u lučkom gradu Maumere pronašli 20 mrtvih, šest povrijeđenih i dvoje zatrpanih ispod ruševina.

Zvaničnici navode da i dalje ima zarobljenih ljudi u nekoliko zgrada u oblastima pogođenim zemljotresom i da postoje izvještaji o klizištima koja su blokirala nekoliko puteva.

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Tagovi

Indonezija zemljotres

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