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"Proglasiću Ormuski moreuz američkom teritorijom"

"Proglasiću Ormuski moreuz američkom teritorijom"

Autor Dušan Volaš
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Predsjednik SAD Donald Tramp najavio je da će uskoro proglasiti Ormuski moreuz američkom teritorijom, ističući da je pomorska blokada njegove zemlje u tom regionu nezaustavljiva.

Tramp najavio da će proglasiti Ormuski moreuz američkom teritorijom Izvor: Below the Sky/Erman Gunes/DT phots1/Shutterstock

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je u petak da će uskoro proglasiti Ormuski moreuz američkom teritorijom, piše breakingthenews.net. 

"Uskoro ću proglasiti Ormuski moreuz teritorijom Sjedinjenih Država. Suštinski, to je ono što on i jeste“, rekao je Tramp. "Imamo blokadu; nijedan brod ne prolazi osim ako mi to ne želimo“, dodao je on, tvrdeći da je Iran "veoma teško poražen"

Američki predsjednik je takođe ponovio da je pomorska blokada njegove zemlje "nezaustavljiva", nazivajući je „čeličnim zidom“. On je napomenuo da, ako su cene nafte trenutno „malo“ više, to je samo zato da Iran nikada ne bi mogao da ima nuklearno oružje.

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Tagovi

Iran Ormuski moreuz Donald Tramp

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