BiH uskladila politiku sa EU: Podržane restriktivne mjere protiv Irana

Bosna i Hercegovina uskladila se sa odlukom Savjeta Evropske unije o restriktivnim mjerama protiv Irana, saopštila je visoka predstavnica EU Kaja Kalas.

Izvor: FRANCOIS LENOIR/European Union

Bosna i Hercegovina uskladila se sa odlukom Savjeta Evropske unije koja se odnosi na restriktivne mjere protiv Irana, saopštila je danas visoka predstavnica EU za spoljne poslove i bezbjednosnu politiku Kaja Kalas.

Kako je navedeno u saopštenju, odlukom Savjeta EU od 24. jula tri osobe uklonjene su sa liste obuhvaćene restriktivnim mjerama, dok su podaci za jedno pravno lice ažurirani.

Istovremeno, sve restriktivne mjere protiv ostalih osoba i subjekata sa liste ostaju na snazi.

Pored Bosne i Hercegovine, sa ovom odlukom Evropske unije uskladile su se i Albanija, Island, Lihtenštajn, Moldavija, Crna Gora, Sjeverna Makedonija, Norveška i Ukrajina.

Evropska unija redovno ažurira svoje restriktivne mjere prema pojedincima i organizacijama za koje smatra da su odgovorni za aktivnosti koje ugrožavaju međunarodnu bezbjednost, ljudska prava ili regionalnu stabilnost.

(Fonet)