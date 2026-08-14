BiH uskladila politiku sa EU: Podržane restriktivne mjere protiv Irana

Bosna i Hercegovina uskladila se sa odlukom Savjeta Evropske unije o restriktivnim mjerama protiv Irana, saopštila je visoka predstavnica EU Kaja Kalas.
Bosna i Hercegovina uskladila se sa odlukom Savjeta Evropske unije koja se odnosi na restriktivne mjere protiv Irana, saopštila je danas visoka predstavnica EU za spoljne poslove i bezbjednosnu politiku Kaja Kalas.
Kako je navedeno u saopštenju, odlukom Savjeta EU od 24. jula tri osobe uklonjene su sa liste obuhvaćene restriktivnim mjerama, dok su podaci za jedno pravno lice ažurirani.
Istovremeno, sve restriktivne mjere protiv ostalih osoba i subjekata sa liste ostaju na snazi.
Pored Bosne i Hercegovine, sa ovom odlukom Evropske unije uskladile su se i Albanija, Island, Lihtenštajn, Moldavija, Crna Gora, Sjeverna Makedonija, Norveška i Ukrajina.
Evropska unija redovno ažurira svoje restriktivne mjere prema pojedincima i organizacijama za koje smatra da su odgovorni za aktivnosti koje ugrožavaju međunarodnu bezbjednost, ljudska prava ili regionalnu stabilnost.
(Fonet)