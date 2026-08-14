Rusija je odbacila mogućnost prekida vatre na Crnom moru, navodeći da ne postoje uslovi za takav sporazum, dok je Ukrajinu optužila za napade na trgovačke brodove.

Izvor: Alexander Polegenko / Zuma Press / Profimedia

Rusija je danas odbacila ideju o prekidu vatre sa Ukrajinom na Crnom moru, uz obrazloženje da ne postoje uslovi za "polovične mjere" koje bi, kako navodi Moskva, pružile predah Kijevu.

Ministarstvo spoljnih poslova Rusije optužilo je Ukrajinu za "drske terorističke akte" protiv trgovačkih brodova.

"Na te napade gledamo kao na politiku čiji je cilj destabilizacija civilnog pomorskog saobraćaja u Crnom moru, kako bi se povećale napetosti i sukob produžio, uz očigledan pristanak regionalnih susjeda", saopšteno je iz Moskve.

Ruska strana navodi da istovremeno ne vidi znakove poboljšanja situacije.

"Ne postoji osnova za polovične mjere kakve režimu u Kijevu samo pružaju privremenu mogućnost da lakše diše", poručilo je Ministarstvo spoljnih poslova Rusije.

Turska je ranije saopštila da je Rusiji i Ukrajini ponudila moratorijum na vojne operacije u Crnom moru.

Međutim, Moskva tvrdi da nije dobila zvaničan prijedlog Ankare, prenosi Rojters.

Vidi opis Odbijen prijedlog o prekidu vatre: Lavrov smatra da su SAD umiješane u napade na Rusiju Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Alexander Polegenko / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Stanislav Krasilnikov / Sputnik / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Alexander Polegenko / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Alexander Polegenko / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Stanislav Krasilnikov / Sputnik / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Lavrov: SAD su duboko umiješane u ukrajinske napade na Rusiju

Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov izjavio je danas da Moskva smatra da su Sjedinjene Američke Države duboko umiješane u ukrajinske napade na Rusiju i da je taj problem pokrenut sa Vašingtonom.

Lavrov je naveo da američka podrška uključuje i obezbjeđenje obavještajanih podataka, javlja Rojters.

"Postavili smo seriju pitanja američkom Stejt departmentu, tražeći komentare, uključujući problem obavještajnih podataka i činjenicu da su SAD umiješane u organizovanje i sprovođenje udara protiv civila duboko u ruskoj teritoriji. Čekamo odgovor", rekao je Lavrov.

Izvor: Alexandros Michailidis/Shutterstock

On je izjavio da je šef ruske države Vladimir Putin obavijestio predsjednika SAD Donalda Trampa da je Moskva spremna da podrži američki mirovni plan za Ukrajinu.

Lavrov je poručio da je Putin spreman da primi Trampove izaslanike za Ukrajinu, ali da je "pitanje šta će oni sa sobom donijeti".

"Moskva će pojačati napore da uništi svu zapadnu opremu koju prima ukrajinska vojska. To već radimo", rekao je Lavrov.