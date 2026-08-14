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Konačno kraj sušnim danima: Nakon dugog perioda bez kapi kiše, meteorolozi najavljuju padavine i prijatnije temperature

Konačno kraj sušnim danima: Nakon dugog perioda bez kapi kiše, meteorolozi najavljuju padavine i prijatnije temperature

Autor Dušan Volaš
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Kiša i pljuskovi sa grmljavinom u Republici Srpskoj očekuju se u utorak, 18. avgusta, prognoza je Hidrometeorlološkog zavoda Republike Srpske.

7.jpg Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Smanjenje oblačnosti od zapada očekuje se u drugom dijelu dana, a maksimalna temperatura vazduha biće od 25 do 30, u višim predjelima od 22 stepena Celzijusova.

Dan ranije u ponedeljak, 17. avgusta, veći dio dana uglavnom će biti sunčano uz umjerenu oblačnost, na jugu sunčanije i vruće.

Poslije podne i uveče biće nestabilno uz jači razvoj oblačnosti koji će usloviti kišu i pljuskove sa grmljavinom.

Maksimalna temperatura vazduha u ponedjeljak biće od 31 do 39, u višim predjelima od 28 stepeni Celzijusovih.

Za vikend će biti sunčano i vruće, a sutra sa maksimalnom temperaturom vazduha od 32 do 38, u višim predjelima od 27 stepeni.

U nedjelju, 16. avgusta, poslije podne očekuje se razvoj oblačnosti od jugozapada ka jugu, pa će mjestimično u Hercegovini doći do prolazne kiše ili kratkotrajnog pljuska.

Maksimalna temperatura vazduha biće od 32 do 39, u višim predjelima od 28 stepeni.

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