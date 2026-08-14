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Gorjele kuće i vozila, 200 evakuisanih: Katastrofalan požar kod Omiša: 36 povrijeđenih, 7 životno ugroženo (VIDEO)

Gorjele kuće i vozila, 200 evakuisanih: Katastrofalan požar kod Omiša: 36 povrijeđenih, 7 životno ugroženo (VIDEO)

Autor Dušan Volaš Izvor Agencije
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Sedmam osoba povrijeđenih u ogromnom požaru koji je sinoć zahvatio Omiš životno je ugroženo i nalaze se na intenzivnoj njezi Kliničko-bolničkog centra Split, javljaju hrvatski mediji.

Veliki požar kod Omiša Izvor: Dalmacija danas

Zbog povreda u požaru u KBC-u Split medicinski je zbrinuto ukupno 36 osoba, 14 pacijenata je hospitalizovano, dok su ostali otpušteni na kućnu njegu.

Kod većine zbrinutih pacijenata riječ je o opekotinama, dok su ostali pomoć ljekara najčešće zatražili zbog respiratornih tegoba uzrokovanih izlaganjem dimu.

Požar, koji je sinoć oko 20.00 časova izbio u Lokvi Rogoznici kod Omiša, za samo dva sata se jako razbuktao, a vatra je tokom noći stigla do centra grada.

Prema posljednjim inFormacijama, vatrogasci su vatru stvaili pod kontrolu.

Rukovodilac vatrogasne službe Slavko Tucaković rekao je za hrvatske medije da na području Lokve Rogoznice i Omiša više nema otvorene vatre, te da je tokom noći evakuisano oko 200 ljudi.

Rukovodilac vatrogasne službe Slavko Tucaković rekao je za hrvatske medije da na području Lokve Rogoznice i Omiša više nema otvorene vatre, te da je tokom noći evakuisano oko 200 ljudi.

"Požar se u samo dva sata proširio od Mimica do Omiša. Nošen snažnim noćnim vjetrom, širio se kao da gori barut. Oštećen je velik broj vozila, kuća, maslinika i ugostiteljskih objekata", rekao je Tucaković.

On je naveo da je požar kod Splita prije nekoliko godina bio požar svih požara, ali da ni ovaj nije daleko od toga. 

"Razmjere štete biće poznate tek kasnije", istakao je Tucaković.

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