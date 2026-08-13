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Francuski vatrogasci najavljuju protest: Zahtijevaju više novca, nova zapošljavanja i bolje penzije

Francuski vatrogasci najavljuju protest: Zahtijevaju više novca, nova zapošljavanja i bolje penzije

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
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Sindikati francuskih vatrogasaca pozvali na masovne demonstracije u Parizu 29. septembra. Zahtijevaju hitnu modernizaciju službe, nove radnike i veća ulaganja.

Francuski vatrogasci najavljuju protest: Zahtijevaju više novca, nova zapošljavanja i bolje penzije Izvor: Sophie Garcia / Sipa Press / Profimedia

Sindikati francuskih vatrogasaca pozivaju na demonstracije u Parizu 29. septembra zahtijevajući povećanje finansiranja vatrogasno-spasilačke službe i brže regrutovanje, rekao je portparol sindikata Gzavije Boj.

On je naveo da vatrogasci francuskim vlastima iznose niz zahtjeva, uključujući usvajanje zakona o modernizaciji francuskog sistema civilne bezbjednosti, masovno regrutovanje profesionalnih vatrogasaca, tehničkog i administrativnog osoblja, povećanje finansiranja i početak pregovora sa ministrom unutrašnjih poslova u vezi sa uslovima rada i uključivanjem zahtjeva vatrogasaca u penzione planove.

"Protest će biti vjerovatno najveći ikada viđen u vatrogasnoj profesiji", izjavio je Boj na konferenciji za novinare.

On je dodao da sindikati planiraju i protest od 26. do 28. septembra na Trgu republike u Parizu.

Tagovi

Francuska vatrogasci protesti

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