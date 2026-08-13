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Pronađeno tijelo jednog od nestalih Portugalaca nakon nevremena u Velebitskom kanalu

Pronađeno tijelo jednog od nestalih Portugalaca nakon nevremena u Velebitskom kanalu

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
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Tijelo mlađeg muškarca, jednog od četvoro Portugalaca nestalih nakon nevremena u Velebitskom kanalu, pronađeno je jutros u moru kod ostrva Krk.

Pronađeno tijelo jednog od nestalih Portugalaca na Krku Izvor: YouTube/Printscreen/Explore Croatia

Dvoje Portugalaca ranije su pronađeni živi, a potraga za još jednim muškarcem se nastavlja.

Tijelo je pronađeno oko 8.00 časova u moru ispred uvale Zavratnica na Krku, javili su hrvatski mediji.

Prema riječima senjskog lučkog kapetana Nenada Bugarina, tijelo je jutros u moru uočeno iz policijskog helikoptera, a iz mora su ga izvukli pripadnici Lučke kapetanije Senj.

Nakon što je juče spaseno dvoje od četvoro Portugalaca, koji su u srijedu isplovili na manjem gumenom čamcu, potraga je jutros nastavljena.

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