Pronađeno tijelo jednog od nestalih Portugalaca nakon nevremena u Velebitskom kanalu

Tijelo mlađeg muškarca, jednog od četvoro Portugalaca nestalih nakon nevremena u Velebitskom kanalu, pronađeno je jutros u moru kod ostrva Krk.

Izvor: YouTube/Printscreen/Explore Croatia

Dvoje Portugalaca ranije su pronađeni živi, a potraga za još jednim muškarcem se nastavlja.

Tijelo je pronađeno oko 8.00 časova u moru ispred uvale Zavratnica na Krku, javili su hrvatski mediji.

Prema riječima senjskog lučkog kapetana Nenada Bugarina, tijelo je jutros u moru uočeno iz policijskog helikoptera, a iz mora su ga izvukli pripadnici Lučke kapetanije Senj.

Nakon što je juče spaseno dvoje od četvoro Portugalaca, koji su u srijedu isplovili na manjem gumenom čamcu, potraga je jutros nastavljena.