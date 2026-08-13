Maroko ponovo traži Seutu i Melilju, Španija poručuje: Ništa od toga!

Maroko je ponovo otvorio pitanje statusa Seute i Melilje, ali Španija poručuje da teritorijalni integritet zemlje nije predmet pregovora.

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Maroko je ponovo otvorio pitanje statusa Seute i Melilje, španskih eksklava na sjeveru Afrike.

Madrid poručuje da su gradovi sastavni dio Španije i da njihov status nije predmet pregovora.

Istovremeno, marokanske vlasti pojačale su bezbjednost na granici zbog poziva za novi masovni pokušaj prelaska 15. avgusta.

Seuta i Melilja ostaju španske teritorije i njihov status nije predmet pregovora, poručili su zvaničnici Španije nakon što je ministar pravde Maroka Abdelatif Uahbi ponovo otvorio pitanje teritorijalnih pretenzija Rabata nad tim gradovima na sjeveru Afrike.

"Seuta i Melilja su španske teritorije i ne mogu se dirati", rekla je ministarka odbrane Španije Margarita Robles novinarima u Seuti, odgovarajući na Uahbijeve izjave.

Robles je upozorila da bi svaki napad na Seutu ili Melilju predstavljao napad na Španiju u cjelini.

"To se nikada više ne smije dogoditi", dodala je ona, osvrćući se na raniju graničnu krizu.

U posebnom saopštenju, špansko Ministarstvo spoljnih poslova poručilo je da teritorijalni integritet Španije "nije i niti će se ikada razmatrati ni sa kim".

Uahbi je u izjavi za televiziju Ašark ponovio da Maroko i dalje smatra status Seute i Melilje otvorenim pitanjem. Prema njegovim riječima, Rabat je pitanje statusa ovih gradova uvijek pokretao u razgovorima sa Španijom, sa dugoročnim ciljem da se rješenje postigne kroz dijalog.

Njegove izjave predstavljaju jedno od najdirektnijih javnih pokretanja ovog pitanja nakon granične krize u vezi sa Seutom, tokom koje je veliki broj migranata pokušao da uđe na teritoriju španske eksklave.

Prema podacima koje je ranije objavio Rojters, tokom masovnog pokušaja prelaska granice poginulo je najmanje 96 ljudi.

Maroko decenijama polaže pravo na gradove

Maroko od sticanja nezavisnosti 1956. godine smatra Seutu i Melilju teritorijama koje se nalaze pod španskom kontrolom i zalaže se za to da suverenitet nad njima na kraju bude prenesen na Rabat.

Španija, s druge strane, ove gradove smatra sastavnim dijelom svoje teritorije. Seuta je pod španskom vlašću od 17. vijeka, dok je Melilja pod španskom kontrolom od 15. vijeka. Pitanje statusa dvije eksklave već decenijama predstavlja jedno od osjetljivih pitanja u odnosima Madrida i Rabata.

Ipak, odnosi dvije zemlje posljednjih godina obilježeni su i intenzivnom saradnjom, posebno kada je riječ o kontroli migracija. Španska vlada uglavnom pozitivno govori o saradnji marokanskih vlasti u vezi sa presretanjem i vraćanjem migranata, dok je za ranije krize odgovornost pripisivala organizovanim kriminalnim grupama koje se bave krijumčarenjem ljudi.

Pojačano obezbjeđenje granice

Marokansko Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da je pojačalo bezbjednost u blizini granica sa Seutom i Meliljom zbog poziva koji se na internetu pojavljuju za novi masovni pokušaj prelaska granice 15. avgusta.

Vlasti su upozorile da će krivično goniti organizatore, ali i učesnike takvih pokušaja. Nove tenzije dolaze u trenutku kada se odnosi Maroka i Španije istovremeno oslanjaju na saradnju u oblasti migracija i bezbjednosti, ali i dalje opterećeni neriješenim pitanjem statusa dvije španske eksklave na sjeveru Afrike.