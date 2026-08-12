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Teška nesreća kod Mostara: U sudaru motocikla i vatrogasnog vozila buknuo požar, povrijeđen motociklista (VIDEO)

Teška nesreća kod Mostara: U sudaru motocikla i vatrogasnog vozila buknuo požar, povrijeđen motociklista (VIDEO)

Autor Dušan Volaš
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U saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na cesti prema Gorancima kod Mostara došlo je do direktnog sudara motocikla i vatrogasnog vozila, nakon čega su oba vozila zahvaćena plamenom.

Mostar: Motociklista prevezen u bolnicu nakon sudara sa vatrogasnim vozilom i požara Izvor: Screenshot

Uslijed snažnog udara i požara koji je uslijedio, u velikoj mjeri je izgorjela kabina vatrogasnog kamiona "iveko", dok je motocikl u potpunosti uništen u vatri, zbog čega na licu mjesta nije bilo moguće utvrditi njegovu marku, prenose hercegovački mediji.

Vozač motocikla je nakon nesreće hitno prevezen u bolnicu u Mostaru, a stepen njegovih povreda zasad zvanično nije poznat. Intervencija na terenu bila je izuzetno teška imajući u vidu da je vatra zahvatila sama vozila učesnike u nezgodi.

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Tagovi

Mostar saobraćajka udes požar

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