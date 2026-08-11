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Tragedija u Hadžićima: Policajac van dužnosti motociklom udario grupu pješaka, jedna osoba poginula, ima i povrijeđenih

Tragedija u Hadžićima: Policajac van dužnosti motociklom udario grupu pješaka, jedna osoba poginula, ima i povrijeđenih

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
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Jedna osoba poginula je u utorak uveče, a tri su povrijeđene kada je motocikl udario u grupu pješaka u Hadžićima.

policija sarajevo Izvor: Shutterstock

Smrt je konstatovao ljekar na Kliničkom centru univerziteta u Sarajevu, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo.

Tri osobe su prevezene na ukazivanje ljekarske pomoći na Klinički centar Univerziteta u Sarajevu.

O saobraćajnoj nesreći Policijska stanica Hadžići obaviještena je oko 20.50 časova, a motociklom je upravljao policijski službenik Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, van dužnosti.

O svemu je obaviješten dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva, koji će rukovoditi uviđajem.

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Hadžići saobraćajna nesreća

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