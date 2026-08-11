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Požari ne jenjavaju: Vatra kod Konjica izmakla kontroli, u Čitluku u posljednji čas odbranjene kuće

Požari ne jenjavaju: Vatra kod Konjica izmakla kontroli, u Čitluku u posljednji čas odbranjene kuće

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
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Požar iznad Kanjine kod Konjica ponovo je izmakao kontroli i širi se prema Brđanima i Džepskoj planini.

Borba sa vatrenom stihijom: Kod Konjica požar van kontrole, u Čitluku jedva spašene kuće Izvor: Radio Konjic

Na terenu su sve raspoložive vatrogasne jedinice s područja Konjica, ali zbog nepristupačnog terena i činjenice da gori borova šuma mogućnosti djelovanja vatrogasaca sa zemlje veoma su ograničene, rečeno je iz Vatrogasne jedinice civilne zaštite Konjica.

Kuće na ovom području trenutno nisu u opasnosti, a strahuje se da će vatra, ukoliko nastavi da se širi, stići i do opštine Hadžići, odnosno Sarajevskog kantona, prenijeli su federalni mediji.

Dramatično je danas poslije podne bilo na području sela Vidovići kod Čitluka, gdje se požar približio kućama, a vatrogasci su u posljednji trenutak uspjeli spriječiti da vatra zahvati stambene objekte.

Brzom širenju vatre pogodovali su vjetar i suvo rastinje, te je u jednom trenutku vatrena linija stigla među kuće.

Vatrogasci su rasporedili snage neposredno uz objekte i uspjeli ih odbraniti od vatre, a na najugroženijim područjima imali su pomoć i "er traktora".

Vatrogasci sa zemlje nastavljaju gasiti rubne dijelove i spriječiti ponovno razbuktavanje vatre.

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Tagovi

požar Požari Konjic čitluk

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