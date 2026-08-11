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Hašim Tači ostaje u pritvoru u Hagu: Sud vidi rizik od ometanja postupka i novih krivičnih djela

Hašim Tači ostaje u pritvoru u Hagu: Sud vidi rizik od ometanja postupka i novih krivičnih djela

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez
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Pretresno vijeće u predmetu protiv bivših vođa tzv. OVK Hašima Tačija, Kadrija Veseljija, Redžepa Seljimija i Jakupa Krasnićija po optužnici za ratne zločine naložilo je produženje pritvora za Tačija.

Hašim Tači ostaje u Hagu Izvor: YouTube/Printscreen/Dejan Dimitrijevic

Vijeće je utvrdilo da i dalje postoje rizici da bi optuženi mogao da ometa tok postupka ili da izvrši nova krivična djela, objavljeno je na sajtu Specijalizovanih vijeća u Hagu.

Izricanje presude u ovom predmetu zakazano je za 16. septembar, prenijela je Politika pisanje Tanjuga. 

Bivše vođe tzv. OVK Hašim Tači, Kadri Veselji, Redžep Seljimi i Jakup Krasnići terete se po osnovu individualne krivične odgovornosti u šest tačaka optužnice za zločine protiv čovječnosti i u četiri tačke za ratne zločine.

Oni su u pritvoru u Hagu od hapšenja u novembru 2020. godine.

Tačiju se u odvojenom postupku, zajedno sa još četvoricom bivših pripadnika tzv. OVK, sudi za ometanje pravde i pokušaj uticaja na svjedoke.

Teroristička tzv. OVK je tokom 1998. i 1999. godine izvršila brojne zločine, ubistva i otmice nad pripadnicima vojske i policije tadašnje Jugoslavije, Srbima i drugim nealbancima, kao i Albancima koji nisu prihvatili da budu njeni pomagači ili pripadnici.

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Tagovi

Hašim Tači Hag ratni zločin

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