Hašim Tači ostaje u pritvoru u Hagu: Sud vidi rizik od ometanja postupka i novih krivičnih djela

Pretresno vijeće u predmetu protiv bivših vođa tzv. OVK Hašima Tačija, Kadrija Veseljija, Redžepa Seljimija i Jakupa Krasnićija po optužnici za ratne zločine naložilo je produženje pritvora za Tačija.

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Vijeće je utvrdilo da i dalje postoje rizici da bi optuženi mogao da ometa tok postupka ili da izvrši nova krivična djela, objavljeno je na sajtu Specijalizovanih vijeća u Hagu.

Izricanje presude u ovom predmetu zakazano je za 16. septembar, prenijela je Politika pisanje Tanjuga.

Bivše vođe tzv. OVK Hašim Tači, Kadri Veselji, Redžep Seljimi i Jakup Krasnići terete se po osnovu individualne krivične odgovornosti u šest tačaka optužnice za zločine protiv čovječnosti i u četiri tačke za ratne zločine.

Oni su u pritvoru u Hagu od hapšenja u novembru 2020. godine.

Tačiju se u odvojenom postupku, zajedno sa još četvoricom bivših pripadnika tzv. OVK, sudi za ometanje pravde i pokušaj uticaja na svjedoke.

Teroristička tzv. OVK je tokom 1998. i 1999. godine izvršila brojne zločine, ubistva i otmice nad pripadnicima vojske i policije tadašnje Jugoslavije, Srbima i drugim nealbancima, kao i Albancima koji nisu prihvatili da budu njeni pomagači ili pripadnici.