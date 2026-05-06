Tužilaštvo traži po 45 godina: Presuda Tačiju i još trojici optuženih odgođena za 20. jul

Za 20. jul odgođeno je objavljivanje presude Hašimu Tačiju i još trojici vođa terorističke OVK-a kojima se pred Specijalizovanim vijećima u Hagu sudi za ratne zločine, potvrdio je Luka Mišetić, Tačijev advokat.

Sudsko vijeće, prema Poslovniku, ima 90 dana da od završetka suđenja objavi presudu, ali postoji mogućnost da taj rok bude produžen za najviše 60 dana.

Iznošenje završnih riječi je okončano 18. februara, a Specijalno tužilaštvo je predložilo sudu da četvoricu optuženih osudi na kazne zatvora od po 45 godina.

Bivše vođe terorističke OVK Hašim Tači, Kadri Veselji, Redžep Seljimi i Jakup Krasnići terete se po osnovu individualne krivične odgovornosti u šest tačaka optužnice za zločine protiv čovječnosti i u četiri tačke za ratne zločine.

Tači, Veselji, Seljimi i Krasnići su u pritvoru u Hagu od hapšenja u novembru 2020. godine, a suđenje je počelo u aprilu 2023. godine.

Teroristička OVK je tokom 1998. i 1999. godine izvršila brojne zločine, ubistva i otmice nad pripadnicima vojske i policije tadašnje Jugoslavije, civilima Srbima i drugim nealbancima, kao i Albancima koji nisu prihvatili da budu njeni pomagači ili pripadnici.

