Njujork tajms: Tramp još nije odobrio nacrt sporazuma sa Iranom

Autor Vesna Kerkez
Američki predsjednik Donald Tramp još nije donio odluku o nacrtu sporazuma sa Iranom, nakon dvočasovnog sastanka sa svojim savjetnicima za bezbjednost u Bijeloj kući, objavio je "Njujork tajms", pozivajući se na visokog američkog zvaničnika.

Tramp je ranije tokom dana najavio da će sazvati specijalni sastanak kako bi donio "konačnu odluku" o prijedlogu sporazuma između Vašingtona i Teherana.

Portal "Aksios" prenio je juče, pozivajući se na američke zvaničnike, da su se SAD i Iran usaglasili o nacrtu privremenog sporazuma koji bi bio na snazi 60 dana, ali da je za njegovo stupanje na snagu neophodno Trampovo odobrenje.

Detalji mogućeg sporazuma za sada nisu objavljeni, ali se očekuje da bi fokus mogao biti na nuklearnom programu Irana i bezbjednosti pomorskog saobraćaja u regionu Bliskog istoka.

Tramp je prethodno na društvenoj mreži Truth Social objavio niz uslova koje Iran mora prihvatiti u okviru eventualnog dogovora sa SAD.

"Iran mora da se složi da nikada neće imati nuklearno oružje ili bombu. Ormuski moreuz mora biti odmah otvoren, bez naplate, za nesmetanu plovidbu u oba smjera", napisao je Tramp.

Njegove poruke dolaze u trenutku pojačanih tenzija na Bliskom istoku i intenzivnih diplomatskih kontakata između Vašingtona i Teherana.

Ormuski moreuz smatra se jednim od najvažnijih svjetskih pomorskih pravaca za transport nafte, a svaka prijetnja njegovom zatvaranju izaziva zabrinutost na globalnom tržištu energenata.

