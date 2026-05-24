"Greške ne dolaze u obzir": Isplivali detalji sporazuma SAD i Irana

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
SAD i Iran su nadomak okvirnog sporazuma koji bi predviđao 60-dnevno primirje, otvaranje Ormuskog moreuza i nastavak pregovora o nuklearnom programu.

Tramp i Rubio o pregovorima sa Iranom: Postignut značajan napredak ka sporazumu Izvor: Below the Sky/Erman Gunes/DT phots1/Shutterstock

Američki državni sekretar Marko Rubio izjavio je da je u pregovorima SAD i Irana postignut "značajan napredak", dok je predsjednik Donald Tramp poručio da je okvirni sporazum "uglavnom dogovoren".

Tramp je naveo da pregovori sa Teheranom "napreduju uredno i konstruktivno", ali je istakao da američka strana neće žuriti sa konačnim dogovorom.

"Vrijeme je na našoj strani. Ne smemo praviti greške", rekao je Tramp, dodajući da će američka pomorska blokada Irana ostati na snazi dok sporazum ne bude potvrđen i potpisan, piše Index.

On je ponovio da Iran ne smije da razvije nuklearno oružje, uz novu kritiku nuklearnog sporazuma iz 2015. godine, poznatog kao Joint Comprehensive Plan of Action, za koji tvrdi da je omogućavao Teheranu put ka nuklearnom programu.

Istovremeno, mediji bliski iranskim vlastima navode da Teheran nije pristao na nove mjere koje se tiču nuklearnog programa i poručuju da se pomorski saobraćaj kroz Ormuski moreuz neće vratiti na stanje prije rata.

Podsjetimo, prema nacrtu sporazuma o kojem su ranije izvještavali američki zvaničnici, SAD i Iran razmatraju 60-dnevni okvirni dogovor koji bi podrazumijevao produženje primirja, ponovno otvaranje Ormuskog moreuza i postepeno ukidanje sankcija Iranu u zamjenu za ustupke u vezi sa nuklearnim programom.

Tokom tog perioda, strane bi vodile dalje pregovore o trajnom sporazumu, dok bi se američke snage zadržale u regionu kao garant sprovođenja dogovora. 

Donald Tramp SAD Iran rat sporazum

