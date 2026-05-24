Objavljena lista zvijezda koje će nastupati tokom Svjetskog prvenstva: Alanis Moriset prije meča BiH i Kanade

Najveće zvijezde će zablistati na Svjetskom prvenstvu u fudbalu ovog ljeta, uz nekoliko planiranih nastupa na ovom vrhunskom fudbalskom turniru.

Izvor: Shutterstock/A.PAES/yakub88/Steve Sykes/Jamie Lamor Thompson/Jeff Schultes/ph.FAB

Nekoliko velikih muzičkih imena planirano je da izađe na scenu Svjetskog prvenstva kako bi nastupili pred publikom na višestrukim ceremonijama otvaranja, kao i na prvom šou-programu na poluvremenu tokom finalne utakmice.

Finale šou-programa na poluvremenu, koje će se održati 19. jula na stadionu "MetLajf" u Nju Džerziju, biće prvo takvo u skoro stogodišnjoj istoriji ovog turnira.

Frontmen grupe Koldplej, Kris Martin, koji pomaže u produkciji ovog šou-programa na poluvremenu zajedno sa neprofitnom organizacijom "Global sitizen", objavio je spisak izvođača u video-snimku na Instagramu.

Potpuno nezavisno od toga, ranije u maju, FIFA je najavila izvođače za tri različite ceremonije otvaranja koje će se održati u svakoj od zemalja domaćina – Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi.

Podsjećamo, Svetsko prvenstvo 2026. igraće se od 11. juna do 19. jula.

Evo ko sve nastupa na ceremonijama otvaranja Svjetskog prvenstva

Na svakoj ceremoniji otvaranja nastupiće muzičari koji predstavljaju zemlje domaćine i njihove protivnike.

Sjedinjene Američke Države

Sjedinjene Države će se suočiti sa Paragvajem u svojoj prvoj utakmici na Svetskom prvenstvu u petak, 12. juna. Ceremonija prije utakmice počeće 90 minuta prije prvog sudijskog zvižduka, koji je zakazan za 19.30 časova po istočnoameričkom vremenu (ET).

Na njoj će nastupiti: Kejti Peri, Fjučur, Anita, Liza, Rema, Tajla.

Kanada

Kanada će se suočiti sa Bosnom i Hercegovinom u svojoj prvoj utakmici na Svjetskom prvenstvu u petak, 12. juna. Ceremonija prije utakmice počeće 90 minuta pre prvog sudijskog zvižduka, koji je zakazan za 13.30 časova po istočnoameričkom vremenu (ET).

Na njoj će nastupiti: Alanis Moriset, Alesija Kara, Elijana, Džesi Rejez, Majkl Buble, Nora Fatehi, Sandžoj, Vegedrim.

Meksiko

Meksiko će se suočiti sa Južnom Afrikom u svojoj prvoj utakmici na Svjetskom prvenstvu u četvrtak, 11. juna.

Ceremonija prije utakmice počeće 90 minuta prije prvog sudijskog zvižduka, koji je zakazan za 12.30 časova po istočnoameričkom vremenu (ET).

Na njoj će nastupiti: Alehandro Fernandez, Belinda, Deni Oušn, Džej Balvin, Lila Dauns, Los Anheles Azules, Mana, Tajla.

Ko nastupa na poluvremenu finala Svjetskog prvenstva?

Finale Svjetskog prvenstva u fudbalu održaće se 19. jula na stadionu "MetLajf" u Nju Džerziju. Glavne zvezde šou-programa na poluvremenu ove utakmice biće: BTS, Madona i Šakira, saopštila je FIFA 14. maja.

Šou će prikupljati sredstva za Obrazovni fond "FIFA Global sitizen", čiji je cilj poboljšanje pristupa kvalitetnom obrazovanju i fudbalu za djecu širom sveta, navodi FIFA, a prenosi USA Today.



