Objavljena lista zvijezda koje će nastupati tokom Svjetskog prvenstva: Alanis Moriset prije meča BiH i Kanade

Najveće zvijezde će zablistati na Svjetskom prvenstvu u fudbalu ovog ljeta, uz nekoliko planiranih nastupa na ovom vrhunskom fudbalskom turniru.
Nekoliko velikih muzičkih imena planirano je da izađe na scenu Svjetskog prvenstva kako bi nastupili pred publikom na višestrukim ceremonijama otvaranja, kao i na prvom šou-programu na poluvremenu tokom finalne utakmice.
Finale šou-programa na poluvremenu, koje će se održati 19. jula na stadionu "MetLajf" u Nju Džerziju, biće prvo takvo u skoro stogodišnjoj istoriji ovog turnira.
Frontmen grupe Koldplej, Kris Martin, koji pomaže u produkciji ovog šou-programa na poluvremenu zajedno sa neprofitnom organizacijom "Global sitizen", objavio je spisak izvođača u video-snimku na Instagramu.
Potpuno nezavisno od toga, ranije u maju, FIFA je najavila izvođače za tri različite ceremonije otvaranja koje će se održati u svakoj od zemalja domaćina – Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi.
Podsjećamo, Svetsko prvenstvo 2026. igraće se od 11. juna do 19. jula.
Evo ko sve nastupa na ceremonijama otvaranja Svjetskog prvenstva
Na svakoj ceremoniji otvaranja nastupiće muzičari koji predstavljaju zemlje domaćine i njihove protivnike.
Sjedinjene Američke Države
Sjedinjene Države će se suočiti sa Paragvajem u svojoj prvoj utakmici na Svetskom prvenstvu u petak, 12. juna. Ceremonija prije utakmice počeće 90 minuta prije prvog sudijskog zvižduka, koji je zakazan za 19.30 časova po istočnoameričkom vremenu (ET).
Na njoj će nastupiti: Kejti Peri, Fjučur, Anita, Liza, Rema, Tajla.
Kanada
Kanada će se suočiti sa Bosnom i Hercegovinom u svojoj prvoj utakmici na Svjetskom prvenstvu u petak, 12. juna. Ceremonija prije utakmice počeće 90 minuta pre prvog sudijskog zvižduka, koji je zakazan za 13.30 časova po istočnoameričkom vremenu (ET).
Na njoj će nastupiti: Alanis Moriset, Alesija Kara, Elijana, Džesi Rejez, Majkl Buble, Nora Fatehi, Sandžoj, Vegedrim.
Meksiko
Meksiko će se suočiti sa Južnom Afrikom u svojoj prvoj utakmici na Svjetskom prvenstvu u četvrtak, 11. juna.
Ceremonija prije utakmice počeće 90 minuta prije prvog sudijskog zvižduka, koji je zakazan za 12.30 časova po istočnoameričkom vremenu (ET).
Na njoj će nastupiti: Alehandro Fernandez, Belinda, Deni Oušn, Džej Balvin, Lila Dauns, Los Anheles Azules, Mana, Tajla.
Ko nastupa na poluvremenu finala Svjetskog prvenstva?
Finale Svjetskog prvenstva u fudbalu održaće se 19. jula na stadionu "MetLajf" u Nju Džerziju. Glavne zvezde šou-programa na poluvremenu ove utakmice biće: BTS, Madona i Šakira, saopštila je FIFA 14. maja.
Šou će prikupljati sredstva za Obrazovni fond "FIFA Global sitizen", čiji je cilj poboljšanje pristupa kvalitetnom obrazovanju i fudbalu za djecu širom sveta, navodi FIFA, a prenosi USA Today.