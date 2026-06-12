Najlakša musaka sa bijelim mesom: Samo poređajte sastojke i prepustite rerni da odradi posao

Zasitna musaka sa bijelim mesom, krompirom i slaninom, idealna je za sve ljubitelje domaće kuhinje. Priprema se lako, a ukus neodoljiv.

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Ako ste u potrazi za jelom koje će zasititi cijelu porodicu, a pritom ne zahtijeva komplikovanu pripremu, musaka sa bijelim mesom je odličan izbor. Spoj tanko sječenog krompira, sočnog pilećeg filea, pirinča i hrskave slanine, uz bogat preliv od jaja i začina, daje savršeno izbalansiran obrok koji će se naći na listi omiljenih recepata.

Ova verzija tradicionalne musake nešto je laganija od klasične, ali jednako ukusna. Dugo pečenje omogućava da se svi sastojci prožmu, pa svaki zalogaj bude pun arome i neodoljivo mekan.

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća

Tip jela: glavno jelo

Porcije/Količina: 6 do 8 porcija

Vrijeme pripreme: 30 minuta

Vrijeme pečenja: 2 sata

Ukupno vrijeme pripreme: 2 sata i 30 minuta

Težina: lako

Sastojci:

4–5 većih krompira

500 g pilećeg bijelog mesa

1 glavica crnog luka

2 šake pirinča

150 g slanine

3 jaja

400 ml vode

50 ml ulja

200 ml jogurta

1 kašika brašna

2 kašike suvog začina

malo bibera

sitno sjeckan peršun po ukusu

Priprema:

1. korak: Priprema sastojaka

Oljuštite krompir i isjecite ga na tanke kolutove. Crni luk očistite i sitno isjeckajte, a pileće bijelo meso isjecite na tanke šnicle ili manje komade.

2. korak: Slaganje osnove

Veću tepsiju premažite uljem, pa po dnu ravnomjerno rasporedite sjeckani crni luk. Preko njega poređajte prvi sloj krompira.

3. korak: Dodavanje nadjeva

Preko krompira rasporedite opran pirinač i pospite jednom kašikom suvog začina. Zatim dodajte sitno isjeckanu slaninu, pa preko nje složite komade pilećeg bijelog mesa. Na kraju sve prekrijte preostalim kolutovima krompira.

4. korak: Priprema preliva

U posebnoj posudi umutite jaja, dodajte jogurt, brašno, preostali suvi začin, biber, sitno sjeckan peršun i vodu. Dobro promiješajte dok ne dobijete ujednačenu smesu.

5. korak: Pečenje

Pripremljenim prelivom ravnomjerno prelijte cijelu musaku tako da tečnost dopre do svih slojeva. Pecite u rerni zagrijanoj na 200 stepeni oko 2 sata, dok krompir potpuno ne omekša, a površina ne dobije lijepu zlatnu boju.

6. korak: Posluživanje

Ostavite musaku desetak minuta da odmori nakon vađenja iz rerne, pa je isecite na porcije i poslužite uz sezonsku salatu ili čašu hladnog jogurta.

Savjet: Ako primijetite da tokom pečenja tečnost prebrzo isparava, tepsiju prekrijte aluminijumskom folijom.