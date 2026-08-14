Poznati dobitnici ovogodišnje Kočićeve nagrade i nagrade Zmijanjče

Predrag Bjelošević iz Banjaluke ovogodišnji je dobitnik "Kočićeve nagrade", dok je nagrada "Zmijanjče", koja se dodjeljuje u okviru 61. Kočićevog zbora, pripala Ivoni Arsić iz Štrbaca kod Rudog.

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Arsićeva, koja je učenica petog razreda Osnovne škole "Boško Buha" nagrađena je za pjesmu "Petru Kočiću", saopšteno je iz Ministarstva prosvjete i kulture.

Na konkurs za Kočićevu nagradu pristiglo je 14 prijedloga za devet autora iz Republike Srpske i Srbije.

U obrazloženju žirija navodi se da je Bjelošević jedan od najznačajnijih savremenih srpskih pjesnika i stvaralaca, čiji bogati književni opus obuhvata poeziju, prozu, dramsko stvaralaštvo, prevodilaštvo i antologičarski rad.

Autor je trideset knjiga različitih žanrova, a njegovo stvaralaštvo odlikuju originalna poetika, jezička raskoš, snažan umjetnički izraz i posvećenost srpskom jeziku, pismu i kulturnom identitetu.

Osim književnog stvaralaštva, Bjelošević je dao značajan doprinos razvoju kulturnog života Republike Srpske kao dugogodišnji direktor i umjetnički direktor Dječijeg pozorišta Republike Srpske, predsjednik Udruženja književnika Republike Srpske, osnivač Međunarodnih književnih susreta u Banjaluci, te pokretač i urednik značajnih izdavačkih i književnih projekata.

Kočićeva nagrada se dodjeljuje uglednom književniku za cjelokupno književno djelo pisano na srpskom jeziku i predstavlja jedno od osnovnih i glavnih obilježja tradicionalne manifestacije koja decenijama slavi lik i djelo Petra Kočića, zalažući se za očuvanje slobodarskog duha i jezičke čistote, podsjećaju iz Ministarstva.

Kada je riječ o nagradi "Zmijanjče", na konkurs je pristiglo 90 učeničkih radova iz svih krajeva Republike Srpske.

Prema ocjeni žirija, Ivona Arsić je u pjesmi "Petru Kočiću" na izuzetan način oslikala lik i djelo velikog pisca, povezujući njegove ideje o istini, slobodi i pravdi sa savremenim trenutkom.

Posebna vrijednost pjesme ogleda se u stilskoj zrelosti i spoju tradicionalnih motiva Zmijanja sa savremenim doživljajem zavičaja.

Dodjeljivanjem Kočićeve nagrade i nagrade "Zmijanjče", Kočićev zbor njeguje književnu riječ i tradiciju, podstiče stvaralaštvo djece i mladih i doprinosi očuvanju Kočićevog duhovnog i kulturnog nasljeđa.

Kočićeva nagrada i nagrada "Zmijanjče" biće uručene 29. avgusta na Svečanoj akademiji povodom 61. Kočićevog zbora u Narodnom pozorištu Republike Srpske u Banjaluci.