Poznati dobitnici ovogodišnje Kočićeve nagrade i nagrade Zmijanjče

Predrag Bjelošević iz Banjaluke ovogodišnji je dobitnik "Kočićeve nagrade", dok je nagrada "Zmijanjče", koja se dodjeljuje u okviru 61. Kočićevog zbora, pripala Ivoni Arsić iz Štrbaca kod Rudog.
Arsićeva, koja je učenica petog razreda Osnovne škole "Boško Buha" nagrađena je za pjesmu "Petru Kočiću", saopšteno je iz Ministarstva prosvjete i kulture.
Na konkurs za Kočićevu nagradu pristiglo je 14 prijedloga za devet autora iz Republike Srpske i Srbije.
U obrazloženju žirija navodi se da je Bjelošević jedan od najznačajnijih savremenih srpskih pjesnika i stvaralaca, čiji bogati književni opus obuhvata poeziju, prozu, dramsko stvaralaštvo, prevodilaštvo i antologičarski rad.
Autor je trideset knjiga različitih žanrova, a njegovo stvaralaštvo odlikuju originalna poetika, jezička raskoš, snažan umjetnički izraz i posvećenost srpskom jeziku, pismu i kulturnom identitetu.
Osim književnog stvaralaštva, Bjelošević je dao značajan doprinos razvoju kulturnog života Republike Srpske kao dugogodišnji direktor i umjetnički direktor Dječijeg pozorišta Republike Srpske, predsjednik Udruženja književnika Republike Srpske, osnivač Međunarodnih književnih susreta u Banjaluci, te pokretač i urednik značajnih izdavačkih i književnih projekata.
Kočićeva nagrada se dodjeljuje uglednom književniku za cjelokupno književno djelo pisano na srpskom jeziku i predstavlja jedno od osnovnih i glavnih obilježja tradicionalne manifestacije koja decenijama slavi lik i djelo Petra Kočića, zalažući se za očuvanje slobodarskog duha i jezičke čistote, podsjećaju iz Ministarstva.
Kada je riječ o nagradi "Zmijanjče", na konkurs je pristiglo 90 učeničkih radova iz svih krajeva Republike Srpske.
Prema ocjeni žirija, Ivona Arsić je u pjesmi "Petru Kočiću" na izuzetan način oslikala lik i djelo velikog pisca, povezujući njegove ideje o istini, slobodi i pravdi sa savremenim trenutkom.
Posebna vrijednost pjesme ogleda se u stilskoj zrelosti i spoju tradicionalnih motiva Zmijanja sa savremenim doživljajem zavičaja.
Dodjeljivanjem Kočićeve nagrade i nagrade "Zmijanjče", Kočićev zbor njeguje književnu riječ i tradiciju, podstiče stvaralaštvo djece i mladih i doprinosi očuvanju Kočićevog duhovnog i kulturnog nasljeđa.
Kočićeva nagrada i nagrada "Zmijanjče" biće uručene 29. avgusta na Svečanoj akademiji povodom 61. Kočićevog zbora u Narodnom pozorištu Republike Srpske u Banjaluci.