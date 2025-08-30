Za cjelokupno književno djelo na srpskom jeziku: Gojko Đogo dobitnik Kočićeve nagrade

U Banjaluci je u Narodnom pozorištu Republike Srpske, u okviru manifestacije "Kočićev zbor", održana svečana akademija u čast nagrađenih.

Kočićeva nagrada dodjeljuje se književniku kojeg odlikuju slobodarski duh Petra Kočića, čistota i punoća srpskog jezika, kao i visokoestetske umjetničke vrijednosti.

Književnik Gojko Đogo ovogodišnji je dobitnik Kočićeve nagrade za cjelokupno književno djelo na srpskom jeziku.

"Danas kada čitamo Kočića uvijek se mješaju tragovi njegovoga apostolskog žrtvovanja za svoj narod sa njegovim književnim djelom", rekao je Đogo.

Valentina Šućur, rodom sa Zmijanja, osvojila je nagradu "Zmijanče" za svoju priču "Moj razgovor sa Petrom Kočićem", objavio je RTRS.

"Volim da čitam o Kočiću jer je on bio veliki borac za srpski narod i vatreno je pisao. Željela sam da ga oživim kroz svoju priču", rekla je Šućureva.

Ovogodišnje obilježavanje "Kočićevog zbora" možda i važnije od prethodnih godina, jer nam je u iskušenjima u kojima se nalazimo potreban Kočićev elan, hrabrost i neukrotivnost pred stranim silama i okupatorima, poručio je večeras Marko Romić, izaslanik predsjednika Republike Srpske, kojem je CIK BiH oduzela mandat.

"Kroz sva iskušenja i probleme u kojima se nalazimo treba nam taj Kočićev elan, hrabrost i njegova neukrotivost pred stranim silama i okupatorima koji su u to vrijeme u liku Austro-ugarske vladali ovim prostorima", rekao je Romić.

Ministarka prosvjete i kulture Republike Srpske Željka Stojičić izjavila je da je uvjerena da će i buduće generacije pričati o Petru Kočiću i da će manifestacija "Kočićev zbor" nastaviti da živi.

