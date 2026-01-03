Bakine prhke kiflice sa orasima: Kolačići koji se tope u ustima i savršeno idu uz kafu ili čaj

Isprobajte bakin recept za kolačiće koji se tope u ustima i savršeno slažu uz kafu ili čaj - prhke kiflice sa orasima.
Kada se zaželite domaćih, starinskih poslastica koje se tope u ustima, vrijeme je da napravite prhke kiflice sa orasima.
Dok ih pečete miris margarina i vanile širi se kuhinjom, a svaka kiflica je mala radost koja se savršeno slaže uz kafu ili čaj.
Jednostavne su za pripremu, a rezultat je izdašan i ukusan. Prhke, nježne i pune oraha, baš onako kako su ih nekada naše bake pravile.
Osnovne informacije
Kuhinja: domaća
Tip jela: kolači
Porcije/Količina: oko 20-25 kiflica
Vrijeme pripreme: 20 minuta
Vrijeme pečenja: 15-20 minuta
Ukupno vrijeme pripreme: oko 40 minuta
Težina: lako
Sastojci:
Za tijesto:
- 280 g brašna
- 1 kašičica praška za pecivo
- 1 pakovanje vanilin šećera
- 100 g margarina (na sobnoj temperaturi)
- 180 g kisele pavlake
- 1 žumanjce
Za punjenje:
- 1 bjelance
- 50 g šećera
- 100 g mljevenih oraha
Za dekoraciju:
- 100-150 g šećera u prahu
Priprema:
1. korak: Miješenje tijesta
U velikoj posudi izmješajte omekšali margarin sa žumanjcetom i kiselom pavlakom. Dodajte vanilin šećer, brašno i prašak za pecivo, pa umijesite glatko, prhko tijesto. Tijesto ne treba da bude ljepljivo.
- Tijesto stavite u frižideru 15-20 minuta prije oblikovanja kiflica, olakšaće vam rukovanje.
- Ako želite bogatiji ukus, u punjenje možete dodati malo narendane korice limuna ili ruma.
2. korak: Pravljenje punjenja
Za punjenje umutiti bjelanjak sa šećerom dok ne postane čvrst i sjajan, zatim pažljivo umiješati mljevene orahe.
3. korak: Filovanje
Tijesto razvijte na blago pobrašnjenoj površini i isjecite u trougliće. Na svaki stavite malo fila od oraha i pažljivo savijte u valjkaste kiflice.
4. korak: Pečenje
Kiflice slažite na pleh obložen papirom za pečenje. Pecite u rerni zagrijanoj na 180 stepeni oko 15-20 minuta. Dovoljno da ostanu svijetle i prhke, a ne prepečene.
5. korak: Služenje
Ohlađene kiflice pospite šećerom u prahu. Poslužite uz kafu, čaj ili kao prazničnu poslasticu.
(Stvar ukusa/Mondo)