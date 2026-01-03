logo
Bakine prhke kiflice sa orasima: Kolačići koji se tope u ustima i savršeno idu uz kafu ili čaj

Autor Dragana Božić Izvor Stvar ukusa
0

Isprobajte bakin recept za kolačiće koji se tope u ustima i savršeno slažu uz kafu ili čaj - prhke kiflice sa orasima.

Kiflice sa orasima Izvor: Shutterstock

Kada se zaželite domaćih, starinskih poslastica koje se tope u ustima, vrijeme je da napravite prhke kiflice sa orasima.

Dok ih pečete miris margarina i vanile širi se kuhinjom, a svaka kiflica je mala radost koja se savršeno slaže uz kafu ili čaj.

Jednostavne su za pripremu, a rezultat je izdašan i ukusan. Prhke, nježne i pune oraha, baš onako kako su ih nekada naše bake pravile.

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća

Tip jela: kolači

Porcije/Količina: oko 20-25 kiflica

Vrijeme pripreme: 20 minuta

Vrijeme pečenja: 15-20 minuta

Ukupno vrijeme pripreme: oko 40 minuta

Težina: lako

Sastojci:

  • Za tijesto:

  • 280 g brašna
  • 1 kašičica praška za pecivo
  • 1 pakovanje vanilin šećera
  • 100 g margarina (na sobnoj temperaturi)
  • 180 g kisele pavlake
  • 1 žumanjce

  • Za punjenje:

  • 1 bjelance
  • 50 g šećera
  • 100 g mljevenih oraha

  • Za dekoraciju:

  • 100-150 g šećera u prahu

Priprema:

1. korak: Miješenje tijesta

U velikoj posudi izmješajte omekšali margarin sa žumanjcetom i kiselom pavlakom. Dodajte vanilin šećer, brašno i prašak za pecivo, pa umijesite glatko, prhko tijesto. Tijesto ne treba da bude ljepljivo.

Dodatni savjeti:

- Tijesto stavite u frižideru 15-20 minuta prije oblikovanja kiflica, olakšaće vam rukovanje.

- Ako želite bogatiji ukus, u punjenje možete dodati malo narendane korice limuna ili ruma.

2. korak: Pravljenje punjenja

Za punjenje umutiti bjelanjak sa šećerom dok ne postane čvrst i sjajan, zatim pažljivo umiješati mljevene orahe.

3. korak: Filovanje

Tijesto razvijte na blago pobrašnjenoj površini i isjecite u trougliće. Na svaki stavite malo fila od oraha i pažljivo savijte u valjkaste kiflice.

4. korak: Pečenje

Kiflice slažite na pleh obložen papirom za pečenje. Pecite u rerni zagrijanoj na 180 stepeni oko 15-20 minuta. Dovoljno da ostanu svijetle i prhke, a ne prepečene.

5. korak: Služenje

Ohlađene kiflice pospite šećerom u prahu. Poslužite uz kafu, čaj ili kao prazničnu poslasticu. 

(Stvar ukusa/Mondo)

Tagovi

recept recepti Mondo kuhinja

