Teške ili lagane zavjese? Evo kako da izaberete prave za dnevnu sobu, a da ne pokvarite cijeli enterijer

Kako da izaberete prave zavjese za dnevnu sobu? Dizajneri objašnjavaju kada su bolje teške, a kada lagane zavjese i kako utiču na izgled i atmosferu prostora.

Izvor: DS Tkachuk/Shutterstock

Zavjese imaju veliku ulogu u atmosferi dnevne sobe, a važni su težina, materijal i tekstura.

Teške zavjese stvaraju toplinu, privatnost i bolju izolaciju prostora.

Lagane zavjese unose više svjetla i čine prostor prozračnijim i vizuelno većim.

Prilikom uređenja dnevne sobe, najčešće najveću pažnju posvetimo odabiru garniture, tepiha i TV police, a zaboravimo da i zavjese igraju veliku ulogu. One su veoma bitne u stvaranju atmosfere, a njihova težina je jednako važna kao i materijal, boja i tekstura.

Kako da utvrdite da li su teške ili lagane zavjese bolje za vašu dnevnu sobu, evo šta kažu stručnjaci. Prije svega bi trebalo da odlučite da li želite da prostor djeluje otvoreno i prozračno ili udobno i toplo.

"Lagane tkanine pomažu prostoru da diše i odlične su kada kontrola temperature nije problem", kaže dizajnerka Izabel Stover.

"Teže zavjese dodaju strukturu, toplinu i osećaj uzemljenja, posebno u većim ili izloženijim dnevnim sobama u starijim kućama gdje se hladnoća može uvući."

Takođe, prilikom odabira zavjesa trebalo bi da imate u vidu da li je vaša dnevna soba u prizemlju ili na spratu, ali i da obratite pažnju na visinu plafona, akustiku sobe i okolne arhitektonske detalje.

Kada su vam potrebne teške zavjese?

Neki znaci da su vam potrebne teže zavjese su fizička temperatura i veličina vaše dnevne sobe — ako su večeri hladne ili prostor djeluje prazno, deblja tkanina može učiniti čuda u izolaciji i stvaranju osjećaja ušuškanosti.

Teške tkanine poput somota i šenila takođe imaju tendenciju da budu neprozirnije, što ih čini idealnim za dnevne sobe u prizemlju ili stanove gdje je privatnost prioritet.

Prema riječima dizajnerke Alis Moščinski, oblik sobe i raspored namještaja takođe igraju veliku ulogu u izboru zavjesa.

"Ako imate visoke plafone, velike staklene površine ili formalniji raspored namještaja, teže zavese pomažu u učvršćivanju razmjera i čine da sve deluje skladnije", kaže ona.

Pogledajte neke od predloga zavjesa za dnevnu sobu:

Kada su vam potrebne lakše zavjese?

S druge strane, lagane lanene ili pamučne zavjese i providne zavjese savršene su za stvaranje utiska većeg prostora, viših plafona i više prirodnog svjetla.

"Ako privatnost nije problem, ne dobijate intenzivno sunce i želite prozračan osećaj, lagane zavese su dobar izbor", kaže dizajnerka Liz Vilijams, prenosi Glossy.

Stručnjaci posebno vole da koriste lagane zavjese u ležernim dnevnim sobama, u enterijerima inspirisanim priobalnim stilom, kao i u prostorima sa bogatim bojama zidova i tamnim drvenim podovima, gdje pomažu da prostor dobije više ravnoteže i mekoće.

Takođe su odličan izbor za unošenje spoljašnjosti u enterijer, posebno u stanovima sa lijepim pogledom.

