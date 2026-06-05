Automehaničar izumio uređaj koji spašava majke i bebe na porođaju: Od skoro dostupan i u evropskim bolnicama

Jedne avgustovske noći 2006. godine, argentinskog mehaničara Horhe Odeona, "probudila" je ideja.

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Ova situacija za njega nije bila neobična. Godinama je rješavao probleme u svojoj radionici u Buenos Ajresu i smišljao nova rješenja za automobile. Ali ovoga puta misao koja ga je probudila nije imala nikakve veze sa motorima, kočnicama ili sistemima za upravljanje automobilom.

Supruzi je odmah uzbuđeno rekao: "Ovo bi moglo da pomogne ženama pri porođaju", prenosi BBC News Mundo.

Dvije decenije kasnije, ta naizgled nevjerovatna ideja prerasla je u medicinski uređaj koji se danas koristi u 40 porodilišta širom Evrope i koji bi mogao da promeni način na koji se obavljaju komplikovani vaginalni porođaji.

Nazvan OdonAssist, uređaj predstavlja jednostavnu, ali inovativnu alternativu tradicionalnim metodama poput forcepsa ili vakuma. Njegov zadatak je da pomogne u trenucima kada se beba zaglavi ili je potrebno što pre da se izvadi. Na ovaj način smanjuje se rizik od povreda kod majke i novorođenčeta, kao i potreba za carskim rezom.

Sve je počelo pomalo filmski

U radionici je jednog dana posmatrao kako jedan radnik pokušava da izvuče čep koji je upao u flašu. Umjesto da razbije staklo, ubacio je plastičnu kesu u flašu, naduvao je i lagano izvukao čep napolje. Mehanizam je ostavio utisak na Odeona.

Tek kasnije tokom noći, taj prizor povezao je sa porođajem.

Rezultat je uređaj koji koristi "mekani vazdušni omotač". Kada se postavi oko bebine glave i pažljivo naduva, on omogućava lekarima da nežno usmjeravaju bebu kroz porođajni kanal, bez upotrebe metalnih instrumenata i snažnog povlačenja koje karakteriše tradicionalne metode.

Izvor: Youtube screenshot/ Icaro Producciones

Žene koje su prošle kroz ovo iskustvo, tvrde da je doživljaj mnogo prijatniji.

Britanka Ela Redford, jedna od prvih porodilja koje su koristile OdonAssist tokom kliničkih ispitivanja i opisala je postupak kao gotovo neprimjetan.

"Da imam priliku, bez razmišljanja bih ga ponovo izabrala", rekla je nakon porođaja.

Ljekari ističu da je upravo neinvazivnost uređaja njegova najveća prednost.

Stare tehnike vs OdeonAssist

Forceps se koristi više od dva vijeka, ali i dalje se smatra bezbjednim alatom kada ga primijenjuju iskusni stručnjaci. Ipak, kao i svaki medicinski zahvat, nosi određene rizike. Kod majki može izazvati ozbiljne vaginalne ili perinealne povrede, dok kod novorođenčadi ponekad dolazi do modrica, hematoma ili drugih trauma.

OdonAssist te rizike svodi na minimum. I to je pokazalo više od 300 porođaja u Velikoj Britaniji, Francuskoj, Španiji, Italiji i Njemačkoj. Prethodno je testiran i u Argentini, a primjenjivan je i u Etiopiji. Prema dostupnim podacima, nijedno novorođenče nije pretrpjelo ozbiljne povrede povezane sa samim uređajem.

Godine 2025. dobio je evropski CE sertifikat, čime je potvrđena njegova bezbjednost za širu upotrebu u bolnicama.

Za stručnjake je podjednako važna i njegova jednostavnost. Uređaj ne zahtijeva složenu opremu niti posebne uslove rada, što ga čini posebno privlačnim za zemlje sa ograničenim resursima.

Ukoliko se u obzir uzmu podaci Svjetske zdravstvene organizacije, stotine hiljada žena svake godine umire uslijed komplikacija tokom porođaja, dok oko milion novorođenčadi ne preživi prvi dan života, stručnjaci se nadaju da bi ovaj patent mogao da napravi razliku.

Nije ga osmislio akušer, ginekolog ili istraživač povezan sa medicinom. Njegov tvorac bio je čovjek koji je popravljao automobile i koji je inspiraciju pronašao u triku sa čepom zaglavljenim u flaši.

Danas, penzionisan u Urugvaju, Horhe Odon i dalje smišlja nova rješenja. I dalje veruje da kreativnost ne pripada samo naučnicima, ali i da je ponekad za veliku inovaciju dovoljno samo da neko pogleda stari problem iz drugačijeg ugla.

(EUpravo zato/BBCMundo)