Sa ovim bi sve bilo drugačije: Beton koji se sam grije i kolovozi koji tope snijeg i led

Istraživači sa Univerziteta Drexel razvili su inovativni beton sa parafinom koji sam oslobađa toplotu i održava kolovoz bez leda i snijega satima.

Izvor: Shutterstock/Andrei Stepanov

Problem snijega i leda na putevima nije samo sporiji saobraćaj - zimski uslovi ubrzavaju propadanje kolovoza. Voda koja prodre u pukotine, a zatim se smrzne, stvara pritiske koji vremenom uništavaju beton.

Novi tip betona koji sam generiše toplotu mogao bi da promijeni način održavanja puteva zimi.

Kolovozi od samozagrijavajućeg betona otporniji su na smrzavanje i otapanje, omogućavajući čišćenje snijega i leda satima bez upotrebe soli, koja dodatno oštećuje betonske površine.

Naime, tim istraživača sa Univerziteta Drexel u Pensilvaniji razvio je cementno-betonske ploče sa takozvanim materijalom sa faznim promjenama - parafinom koji oslobađa toplotu kada prelazi iz tečnog u čvrsto stanje na niskim temperaturama.

Ovaj sistem može zagrijavati kolovoz i održavati temperaturu iznad tačke smrzavanja i do 10 sati.

Parafin je u beton ubačen dvjema metodama: potapanjem poroznih agregata u parafin prije mješanja u beton, ili dodavanjem mikrokapsula parafina direktno u mješavinu.

Testiranja na kampusu Univerziteta Drexel pokazala su da ploče sa lakim agregatom zadržavaju toplotu duže, dok mikrokapsule brže zagrijsvaju, ali kraće održavaju toplinu.

Iako trenutno ploče nisu efikasne za velike nanose snijega od preko 5 cm i zahtevaju da se parafin dovoljno "napuni" toplinom između ciklusa smrzavanja i otapanja, istraživači planiraju dugoročna testiranja kako bi optimizovali sistem i produžili vek trajanja betona.

"Rezultati pokazuju značajno smanjenje oštećenja zbog smrzavanja i otapanja i potvrđuju da je beton sa materijalom sa faznim promjenama otporniji od klasičnog betona", kažu naučnici.

Jedan od izazova je održivost parafina - sintetički je stabilniji, dok je nesintetički parafin nusproizvod sirove nafte, neobnovljiv i manje ekološki prihvatljiv.

(EUpravo zato/gradnja.rs)