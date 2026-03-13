Zdravi voćni smuti koji vraća energiju: "Tečni doručak" prepun vitamina

Ako vam nedostaje energije ili tražite brz i zdrav doručak, voćni smuti može biti odličan izbor. Ovaj napitak je jednostavan za pripremu, bogat vitaminima i mineralima, a organizmu daje prirodnu energiju bez dodatog šećera.

Izvor: mondo/ai

Stručnjaci za ishranu često preporučuju smutije jer kombinuju voće, vlakna i zdrave masti koje pomažu tijelu da se brže oporavi od umora.

Sastojci

Za jednu čašu smutija potrebno je:

1 banana

šaka borovnica ili malina

1 jabuka

1 kašika meda

1 kašika zobenih pahuljica

200 ml bademovog ili običnog mlijeka

nekoliko kockica leda (po želji)

Priprema

Bananu, jabuku i bobice operite i narežite na manje komade. Sve sastojke stavite u blender, dodajte mlijeko i izmiksajte dok ne dobijete glatku smjesu.

Po želji možete dodati još mlijeka ako želite rjeđi napitak.

Zašto je ovaj smuti zdrav

Banana je bogata kalijumom i daje brzu energiju, dok bobice sadrže antioksidanse koji pomažu organizmu u borbi protiv umora. Zobene pahuljice obezbjeđuju vlakna i produžavaju osjećaj sitosti, a med daje prirodnu slatkoću.

Ovaj smuti je idealan za početak dana, ali i kao zdrava užina nakon fizičke aktivnosti ili napornog radnog dana.

BONUS VIDEO: