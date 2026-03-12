Promocije "2+1 gratis" preplavljuju prodavnice: Tako lako nasjedamo i sada je jasno zbog čega

Promocija "2+1 gratis" je dobro osmišljen marketinški trik.

Izvor: Marcelo Delgado/Deman/Shutterstock

Promocije "vrište" i mame na svakom koraku, a posebno često u prodavnicama nailazimo na ponudu "2+1 gratis". To nije slučajno, već dobro osmišljeni marketinški trik.

Ključ leži u psihologiji. Kompanije savršeno znaju kako da pokrenu mehanizme koji vode ka lojalnosti i većoj prodaji. A promocije su najbolji način da privuku i zadrže kupca.

Šta nas tjera da tako rado koristimo promocije?

Za kupca, promocija nije samo popust. To je osjećaj da dobija nešto posebno. Sniženja povećavaju subjektivnu vrijednost kupovine, čineći da transakcija djeluje povoljnije. Efekat? Zadovoljstvo kupovinom raste, a pozitivne emocije se prenose na brend.

Takođe, to je igra za emocije. Ograničen broj proizvoda ili vremenski period promocije pokreću pritisak vremena i osjećaj nedostupnosti. To zauzvrat izaziva strah da propuštamo priliku, motivišući nas da brzo reagujemo.

Korišćenje promotivne ponude izaziva osjećaj nagrade i zadovoljstva. Kupac se osjeća cijenjeno, što gradi emocionalnu vezu sa brendom i povećava vjerovatnoću budućih kupovina. Štaviše, popust čini da proizvod "postane naš" - psihološki ga prisvajamo još prije nego što ga kupimo.

Sniženja posebno privlače osobe osjetljive na cijenu, koje bi u suprotnom odustale od kupovine. Pored toga, posmatranje drugih koji koriste promociju, gradi povjerenje u brend i pojačava efekat društvenog dokaza.

(MONDO)