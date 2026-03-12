logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Promocije "2+1 gratis" preplavljuju prodavnice: Tako lako nasjedamo i sada je jasno zbog čega

Promocije "2+1 gratis" preplavljuju prodavnice: Tako lako nasjedamo i sada je jasno zbog čega

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
0

Promocija "2+1 gratis" je dobro osmišljen marketinški trik.

Zašto nasjedamo na marketinške trikove Izvor: Marcelo Delgado/Deman/Shutterstock

Promocije "vrište" i mame na svakom koraku, a posebno često u prodavnicama nailazimo na ponudu "2+1 gratis". To nije slučajno, već dobro osmišljeni marketinški trik.

Ključ leži u psihologiji. Kompanije savršeno znaju kako da pokrenu mehanizme koji vode ka lojalnosti i većoj prodaji. A promocije su najbolji način da privuku i zadrže kupca.

Šta nas tjera da tako rado koristimo promocije?

Za kupca, promocija nije samo popust. To je osjećaj da dobija nešto posebno. Sniženja povećavaju subjektivnu vrijednost kupovine, čineći da transakcija djeluje povoljnije. Efekat? Zadovoljstvo kupovinom raste, a pozitivne emocije se prenose na brend.

Takođe, to je igra za emocije. Ograničen broj proizvoda ili vremenski period promocije pokreću pritisak vremena i osjećaj nedostupnosti. To zauzvrat izaziva strah da propuštamo priliku, motivišući nas da brzo reagujemo.

Korišćenje promotivne ponude izaziva osjećaj nagrade i zadovoljstva. Kupac se osjeća cijenjeno, što gradi emocionalnu vezu sa brendom i povećava vjerovatnoću budućih kupovina. Štaviše, popust čini da proizvod "postane naš" - psihološki ga prisvajamo još prije nego što ga kupimo.

Sniženja posebno privlače osobe osjetljive na cijenu, koje bi u suprotnom odustale od kupovine. Pored toga, posmatranje drugih koji koriste promociju, gradi povjerenje u brend i pojačava efekat društvenog dokaza.

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

prodavnica trik marketing psihologija popust

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA