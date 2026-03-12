Kako se postaje lovac na loptice: Plata i više nego sjajna, ali nije lako kao što izgleda

Izgleda da veliki novac ponekad može da se zaradi na najneobičnijim stvarima.

Izvor: Uroš Arsić

Svi sanjamo o velikom novcu i finansijskoj stabilnosti. Svako želi da se budi sa mišlju da posao donosi ne samo prihod, već i zadovoljstvo. Ipak, u realnosti, rijetkima uspijeva da pronađu i jedno i drugo istovremeno. Obično potraga za omiljenim poslom i kreativnim zarađivanjem pretvara se u dug put pun pokušaja i grešaka.

Međutim, uvijek postoje ljudi kojima uspijeva da pronađu nešto takvo, tamo gdje niko ni ne gleda. Oni su otkrili svoj "zlatni rudnik" na najneočekivanijem mjestu i pretvorili čudno zanimanje u izvor stabilnog prihoda.

Posao pod vodom

Izgubiti lopticu u golfu je više nego lako. Jedan neprecizan udar i loptica leti u vodu. Samo u Americi, svake godine u jezerima i ribnjacima golf terena nestane oko 300 miliona loptica. One tonu na dno, prekrivene muljem, i tamo ostaju godinama. Upravo tu posao preuzimaju ronioci, tzv. lovci na loptice.

Golf loptice godinama prekrivaju dno jezera.

Izvor: Darren J. Bradley/Shutterstock

Njihov rad nema nikakve veze sa romantikom podvodnih avantura. Vidljivost u ovakvim vodama je često nikakva. Ronioci zaranjaju nekoliko metara i skupljaju loptice napipavanjem, bukvalno rukama ili specijalnim mrežama. Pod nogama umjesto peska je gusti mulj.

Radni dan je raspoređen po satima, a tim od nekoliko ljudi u jednoj smjeni može da izvuče i do 10.000 loptica sa dna. To je težak fizički posao, koji zahtijeva izdržljivost i miran odnos prema tome što pluta i puzi okolo u mutnoj vodi.

Cijena jedne loptice

Pronađene loptice nisu otpad, već roba. Kada se džakovi sa "ulovom" podignu na površinu, počinje drugi dio posla. Loptice se pažljivo peru, sortiraju po brendovima i stepenu habanja. Jeftinije idu po cijeni od 10-20 centi, dok se popularni modeli, poput Titleist Pro V1, nakon čišćenja mogu prodati i nekoliko puta skuplje.

Najkvalitetnije loptice, koje skoro da nisu izgubile svoja svojstva, kupuju golf klubovi ili prodavnice polovnog inventara. Neki ronioci prodaju direktno igračima, nudeći loptice po značajno nižoj cijeni nego u prodavnici.

Tim od nekoliko ljudi u jednoj smeni može da izvuče i do 10.000 loptica sa dna.

Izvor: Darren J. Bradley/Shutterstock

Obim posla je ozbiljan. Iskusni ronioci zarađuju između 50 i 130.000 evra godišnje. Oni koji sklope unosne ugovore sa elitnim terenima, mogu da zarade i 200.000 evra.

Priča Džima Besta

Najpoznatija osoba u ovoj oblasti je Amerikanac Džim Best. Njegov put počeo je slučajno, tokom studentskih dana. Jednog dana je primijetio nekoliko loptica u žbunju pored golf terena. Džim ih je pokupio, oprao kod kuće u sudoperi i odnio u sportsku prodavnicu. Prodaja je bila toliko uspješna, da je od tih para imao za hranu za cijelu nedjelju.

Kasnije je dobio ronilački sertifikat i svoje interesovanje pretvorio u pravi posao. Na vrhuncu karijere, Best je radio sa 65 terena na istočnoj obali SAD i podizao do dva miliona loptica godišnje. Jedno od njegovih omiljenih mjesta je legendarni teren TPC Sawgrass. Tamo godišnje tonu desetine hiljada loptica, a Džim redovno bere svoj "prinos".

Glavna opasnost profesije

Zarada se ne dobija tek tako. Najveći strah ronilaca nisu hladnoća ili mulj, već životinje koje žive u tim vodama. Na Floridi, na primjer, ribnjake na golf terenu često dijele sa aligatorima.

Amerikanac je nalazio loptice najpoznatijih golf igrača.

Izvor: Momentum studio/Shutterstock

Džim Best je više puta imao susret oči u oči sa predatorima. Jednom ga je mlad aligator ugrizao za nogu pod vodom. Drugom prilikom, aligator mu je oštetio kiseoničnu bocu. Najstrašniji slučaj dogodio se 2007. godine, kada je džinovski krokodil dug četiri metra isplivao iz vode pored njegovog partnera.

Prema riječima Besta, to je bio najstrašniji trenutak u njegovom životu, ali strah je morao da prevaziđe kako bi pomogao kolegi. Pored aligatora, u mraku se susreću i sa zmijama ili ogromnim kornjačama, čiji udarac takođe može biti opasan.

Trofeji

Naravno, glavni cilj su loptice, ali dno ribnjaka skriva i druge stvari. Ronioci često nalaze golf palice, najčešće skupe, koje bijesni igrači u naletu frustracije bacaju u vodu. U Bestovoj kolekciji nalazi se nekoliko primjeraka prestižnog brenda Scotty Cameron.

Džim je nalazio loptice kojima su igrali Tajger Vuds, Rori Mekilroj i Fil Mikelson. Ipak, najzanimljiviji trofej bio je loptica sa crvenim potpisom "Donald Tramp". Pored toga, iz vode se vade potopljeni telefoni, sunčane naočare i kape.

Izgleda da tamo gdje jedni vide iritantan gubitak, drugi pronalaze izvor stabilnog prihoda.

(MONDO)