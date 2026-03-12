Kako otključati auto ako nestane baterije u ključu? Za ovaj trik mnogi nisu znali, a jako je koristan

Ako baterija u daljinskom ključu automobila ponestane, vrata možete otključati skrivenim mehaničkim ključem, a vozilo pokrenuti prislonjenjem ključa uz start dugme.

Izvor: emirhankaramuk / Shutterstock

Nije retkost da se baterija u daljinskom upravljaču ili ključu automobila isprazni, pa vozilo više ne možete otključati pritiskom na dugme ili automatskim prepoznavanjem ključa. Ipak, nema razloga za paniku, rješenje se obično nalazi upravo u samom ključu.

Skriveni mehanički ključ

Većina modernih ključeva ima skriveni mehanički ključ. On se obično izvlači pritiskom na malo dugme na daljinskom upravljaču. Taj ključ može ručno da otključa vrata automobila.

Kod novijih modela ponekad je problem pronaći bravicu, jer je često skrivena ispod poklopca na ručicivrata.

Zbog toga je dobro unaprijed pogledati uputstvo za vozilo i upoznati se sa ovim detaljima.

Zašto se uključuje alarm

Kada automobil otključate mehaničkim ključem, postoji velika vjerovatnoća da će se aktivirati alarm. To se dešava zato što sistem registruje otključavanje bez elektronskog signala. Alarm se obično isključuje čim uključite kontakt ili pokrenete motor.

Kako pokrenuti automobil

Kod automobila sa dugmetom za startovanje, čak i ako je baterija u ključu prazna, vozilo je često moguće pokrenuti. Transponder u ključu ne zahtijeva posebnu bateriju, jer prima elektromagnetni signal iz samog automobila.

U praksi to znači da je potrebno:

prisloniti ključ uz dugme za pokretanje

ili ga staviti na mesto gde se nekada nalazila bravica za paljenje.

Tačan postupak zavisi od modela vozila, pa je najbolje provjeriti uputstvo proizvođača.

Korisno je imati rezervnu baterijuVećina savremenih automobila na vrijeme upozori vozača kada je baterija u ključu pri kraju.Ipak, dobra je ideja držati rezervnu bateriju u automobilu, kako biste izbjegli neprijatne situacije.

(Kamatica/MONDO)