U Banjaluci prikazan dokumentarac "Bojim se ljepote": Intiman portret savremene žene

U Studentskom kulturnom centru Univerziteta u Banjaluci večeras je prikazan dokumentarni film "Bojim se ljepote", u režiji Jelene Medić, čije je snimanje podržao Audio-vizuelni centar Republike Srpske.

Izvor: Ana Bencun/Srna

Medićeva je istakla da joj je bilo važno da u prvi plan stavi priče o ženama iz svakodnevnog okruženja, koje žive naizgled obične živote, ali se unutar njih suočavaju sa pritiscima društvenih očekivanja o izgledu, braku, majčinstvu i moralu.

"Raduje me što sam imala priliku da dam vidljivost ženama iz našeg svakodnevnog okruženja, čiji su životi ono što nazivamo `normalnim`. To nisu poznate ličnosti ili aktivistkinje, već žene iz komšiluka, u srednjim godinama, u nesavršenim tijelima i sa jednostavnim, ali ne uvijek lako dostižnim željama", rekla je Medićeva novinarima.

Ona je izrazila uvjerenje da se na ovaj način mogu početi stvarati novi narativi o herojstvu.

Direktor Audio-vizuelnog centra Republike Srpske Anja Ilić naglasila je značaj podrške ovakvim autorskim projektima.

"Nastojimo da prepoznamo i podržimo autorske projekte koji donose snažne i autentične priče sa našeg prostora. Film `Bojim se ljepote` je intiman i hrabar autorski rad koji na univerzalan način govori o identitetu, slobodi i iskustvu savremene žene", rekla je Ilićeva.

Ona je dodala da je posebno značajno što je riječ o debitantskom dugometražnom filmu koji je nastao u Banjaluci i okupio domaći autorski tim, te podsjetila da je projekat već razvijan kroz relevantne regionalne industrijske platforme, poput Beldoksa i Martovskog festivala.

Projekciju su organizovali Audio-vizuelni centar Republike Srpske i produkcijska kuća "Budni", povodom obilježavanja Međunarodnog dana žena, 8. marta, ali i u susret festivalskoj premijeri filma.

Ovaj film podržan je sredstvima Audio-vizuelnog centra Republike Srpske, a donosi intiman portret žena koje u zreloj dobi pohađaju školu glume pod mentorstvom Miljke Brđanin, otvarajući prostor za lična preispitivanja, oslobađanje od društvenih očekivanja i redefinisanje identiteta savremene žene.