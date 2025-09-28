Filmska noć Republike Srpske u Beogradu: Tri snažne priče i novi mostovi saradnje (FOTO)

U punoj mts Dvorani beogradska publika je uživala u projekciji tri savremena filma autora iz Republike Srpske – „Herkul“ Marka Dukića (produkcija Didaskalija), „Starac i njegov san“ Duška Mazalice (produkcija Igra) i „Džo“ Vuka Rađena (produkcija Kvaka 22).

Među brojnom publikom našli su se filmski stvaraoci iz Republike Srpske i Srbije – producenti, reditelji, glumci i drugi filmski profesionalci, što je projekciji dalo posebnu težinu i priliku za umrežavanje.

Projekciji su prisustvovali predstavnici filmskih ekipa sva tri ostvarenja, kao i sami autori, koji su se nakon prikazivanja poklonili publici i primili snažne aplauze.

"Projekcija u Beogradu za mene ima posebnu važnost, jer se film Herkul predstavlja u samom središtu regionalne kulturne scene, što Beograd svakako jeste. Nadam se da će ovo prikazivanje otvoriti vrata njegovog daljeg festivalskog i produkcijskog putovanja. Umrežavanje je od ključne važnosti – kolege iz Srbije dobijaju priliku da vide šta je u protekloj godini stvarano u Republici Srpskoj, a svaka nova saradnja donosi svežinu i snagu projektima. Upravo takva obostrana razmjena ideja i sadržaja gradi i održava, u našem slučaju, filmsku zajednicu“, rekao je autor filma "Herkul" Marko Dukić.

Režiser filma "Starac i njegov san" Duško Mazalica istakao je da mu ova projekcija ima posebnu težinu, jer je gledaju kolege, prijatelji i članovi porodice – ljudi koji, sa iskrenom i dostojanstvenom čežnjom, mogu da osjete sve emocije ugrađene u film.

"Oni najbolje razumiju i saosjećaju mentalitet današnjeg čovjeka ćopićevskog kraja“, naglasio je Mazalica, dodajući da je najljepši trenutak upravo to što se autori kroz svoje djelo predstavljaju na najčistiji način, omogućavajući kolegama da steknu jasniju i potpuniju sliku o budućoj saradnji.

"Bilo koji vid projekcije nečega što ste uradili je od izuzetnog značaja, jer počevši sve od scenarija pa nadalje nekako postoji ta potreba za krajnjim ciljem koji je sama komunikacija dela sa ljudima, bez toga ne postoji nikakva vrijednost djela. I kao ljubitelj filma vjerujem čvrsto da nema ljepšeg osjećaja od projekcije filma u bioskopu", rekao je Vuk Rađen, režiser filma "Džo", osvrćući se na projekciju filma u Beogradu.

U svom obraćanju, direktorka Audio-vizuelnog centra RS Anja Ilić naglasila je da je cilj Centra da osnaži i umreži filmsku scenu Srpske sa Srbijom i regionom:

"Želimo da Republiku Srpsku pozicioniramo kao privlačnu filmsku destinaciju i da producentima i autorima iz regiona pošaljemo jasan poziv na saradnju. Vlada Srpske već je donijela Uredbu o podsticajima kojom se produkcijama garantuje povrat dijela uloženih sredstava, a uskoro očekujemo i prvi konkurs Ministarstva prosvjete i kulture, što će dodatno oživjeti scenu i privući još više snimanja".

Istakla je da Republika Srpske ima snažan kreativni zamah u oblasti kinematografije i da je saradnja sa Srbijom i zemljama regiona ključ za dalji razvoj i nove koprodukcije, a da neposredni susret filmskih stvaralaca i na ovoj projekciji samo potvrđuje značaj ovakvih događaja za razmjenu ideja i pokretanje novih saradnji.

Prisutnima se obratio i šef Predstavništva Republike Srpske u Srbiji Mlađen Cicović, ističući da je projekcija u Beogradu važan korak u jačanju saradnje između filmskih stvaralaca, producenata i institucija Republike Srpske i Srbije.

Događaj je organizovao Audio-vizuelni centar Republike Srpske u saradnji sa Predstavništvom Republike Srpske u Srbiji, u okviru manifestacije Dani Republike Srpske u Srbiji, koja već godinama predstavlja kulturu i umjetnost Srpske publici u Srbiji.

