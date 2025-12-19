Najlepša praznična fokača u obliku vijenca: Savršeno mekana iznutra, a hrskava spolja

Isprobajte recept za fokaču koja je savršeno mekana iznutra, a hrskava spolja. Ima oblik vijenca i najljepša je za praznike.

Izvor: Shutterstock

Tokom praznika, trpeza ne treba samo da bude bogata ukusima, već i lijepa na pogled. Upravo zato je ova fokača sa ruzmarinom, čeri paradajzom i mocarelom savršen izbor. Jednostavna je za pripremu, a dovoljno dekorativna da zamijeni i hljeb i ukras na stolu.

Pečena u okrugloj tepsiji, sa grančicama ruzmarina oblikovanim u vijenac, podsjeća na praznični simbol zajedništva i obilja, dok čeri paradajzi i komadići mocarele nasumično raspoređeni oko vijenca daju boju i svježinu.

Osim što izgleda efektno, ovakva fokača je i izuzetno praktična: lako se dijeli, lijepo se služi toplа ili hladna i savršeno se uklapa uz praznična jela, čineći je idealnim dodatkom svakoj svečanoj trpezi.

Osnovne informacije

Kuhinja: italijanska

Tip jela: hljeb/pecivo

Porcije/Količina: 6–8

Vrijeme pripreme: 1 sat

Vrijeme pečenja: 20 minuta pečenja

Ukupno vrijeme pripreme: oko 1 sat i 20 minuta

Težina: srednje zahtjevno

Sastojci:

500 g glatkog brašna

7 g suvog kvasca

8 g soli

450 ml tople vode

4-5 kašika maslinovog ulja

150 g mocarela sira (isjeckanog ili pocijepanog)

200 g čeri paradajza

nekoliko grančica svježeg ruzmarina

aromatična so sa bijelim lukom i origanom (ili obična krupna so)

Priprema:

1. korak: Aktiviranje kvasca

U manjoj posudi pomiješajte suvi kvasac sa malo tople vode i prstohvatom brašna. Ostavite 7–10 minuta da se zapjeni.

2. korak: Priprema tijesta

Brašno prosijte u veću činiju. U sredini napravite udubljenje i dodajte aktivirani kvasac. So rastvorite u toploj vodi i postepeno je sipajte u brašno, miješajući varjačom ili rukom. Dodajte polovinu maslinovog ulja i sjedinite u mekano, ljepljivo tijesto.

3. korak: Dizanje i oblikovanje

Okruglu tepsiju premažite maslinovim uljem i u nju prebacite tijesto. Rukama ga blago razvucite da ispuni dno. Pokrijte i ostavite da naraste oko 40 minuta, dok ne udvostruči zapreminu.

Ne štedite na ulju: Maslinovo ulje je ključ ukusa. Obilno premažite tepsiju i površinu tijesta - tako dobijate hrskavu koricu i bogatu aromu.

4. korak: Dekoracija fokače

Zagrijte rernu na 220 stepeni. Prste umočite u maslinovo ulje i napravite karakteristična udubljenja i mehuriće po tijestu. Grančice ruzmarina složite u obliku vijenca po sredini. Oko njih nasumično rasporedite čeri paradajz (cijeli ili prepolovljen) i komade mocarele. Prelijte ostatkom maslinovog ulja i pospite solju.

5. korak: Pečenje

Pecite fokaču 15–20 minuta, dok ne dobije zlatnu boju i dok se sir blago ne zapeče. Izvadite iz rerne i ostavite nekoliko minuta da se prohladi prije sječenja.