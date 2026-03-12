logo
Domaća pileća pašteta koja je bolja od one iz prodavnice: Kada je probate, stalno ćete je praviti

Domaća pileća pašteta koja je bolja od one iz prodavnice: Kada je probate, stalno ćete je praviti

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor Stvar ukusa
Isprobajte recept za domaću pileću paštetu koja je toliko dobra da ćete je sigurno praviti umjesto da je kupujete u prodavnici.

recept za domaću pileću paštetu Izvor: Shutterstock

Sve više ljudi obraća pažnju na sastav hrane koju kupuju, a naročito kada su u pitanju namazi poput paštete. Kupovne varijante često sadrže razne aditive, pojačivače ukusa i konzervanse. Dobra vijest je da ukusnu pileću paštetu možete napraviti i kod kuće, od nekoliko osnovnih sastojaka.

Domaća pileća pašteta je bogata, kremasta i prirodnog ukusa, jer tačno znate šta ste stavili u nju. Piletina kuvana sa povrćem daje punu aromu, dok puter obezbjeđuje glatku teksturu koja se lako razmazuje na hljeb ili tost. Kada je jednom napravite, shvatićete koliko je jednostavna za pripremu i zašto mnoge domaćice sve češće biraju upravo domaću verziju umjesto kupovne.

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća

Tip jela: namaz

Porcije/Količina: oko 8–10 porcija

Vrijeme pripreme: oko 15 minuta

Vrijeme kuvanja/hlađenja: oko 2 sata

Ukupno vrijeme pripreme: oko 2 sata i 15 minuta

Težina: lako

Sastojci:

  • 1 kg pilećih bataka
  • 1 glavica crnog luka
  • 1 šargarepa
  • 1 štapić celera
  • 125 g putera
  • 3 kašičice soli
  • malo bibera
  • 150–200 ml bujona (tečnosti u kojoj se kuvalo meso)
  • voda za kuvanje

Priprema:

1. korak: Priprema luka

Crni luk presjecite na pola i kratko ga zapecite na ringli ili u suvom tiganju kako bi dobio blagu aromu pečenja.

2. korak: Kuvanje bataka i povrća

U veću šerpu stavite pileće batake, šargarepu, celer i pripremljen luk. Nalijte vodu da prekrije sastojke i dodajte dvije kašičice soli. Ukoliko želite da je pripremate od svinjskog mesa, u galeriji ispod pogledajte koji komad je najbolji za to.

3. korak: Krčkanje

Kuvajte na srednjoj temperaturi dok voda ne provri, zatim smanjite vatru i ostavite da se meso lagano krčka oko sat i po vremena, dok potpuno ne omekša.

4. korak: Hlađenje

Izvadite meso iz šerpe i ostavite da se ohladi. Kada se prohladi, uklonite kožu i meso isjeckajte na manje komade.

Puter mora biti sobne temperature:

Najbolje je da puter prije pripreme ostavite na sobnoj temperaturi. Tako će se lakše sjediniti sa mesom i pašteta će imati finu, glatku strukturu.

5. korak: Blendanje

U blender stavite komade mesa, kuvanu šargarepu, celer, puter, preostalu so, biber i dio bujona u kojem se kuvalo meso. Sve dobro izblendajte dok ne dobijete glatku i kremastu smjesu. Po potrebi dodajte još malo bujona kako bi pašteta dobila željenu teksturu.

6. korak: Serviranje

Gotovu paštetu sipajte u posudu i ostavite u frižideru da se malo stegne prije služenja. Odlična je uz svjež ražani hleb, tost ili krekere.

