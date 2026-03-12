Isprobajte recept za domaću pileću paštetu koja je toliko dobra da ćete je sigurno praviti umjesto da je kupujete u prodavnici.
Sve više ljudi obraća pažnju na sastav hrane koju kupuju, a naročito kada su u pitanju namazi poput paštete. Kupovne varijante često sadrže razne aditive, pojačivače ukusa i konzervanse. Dobra vijest je da ukusnu pileću paštetu možete napraviti i kod kuće, od nekoliko osnovnih sastojaka.
Domaća pileća pašteta je bogata, kremasta i prirodnog ukusa, jer tačno znate šta ste stavili u nju. Piletina kuvana sa povrćem daje punu aromu, dok puter obezbjeđuje glatku teksturu koja se lako razmazuje na hljeb ili tost. Kada je jednom napravite, shvatićete koliko je jednostavna za pripremu i zašto mnoge domaćice sve češće biraju upravo domaću verziju umjesto kupovne.
Osnovne informacije
Kuhinja: domaća
Tip jela: namaz
Porcije/Količina: oko 8–10 porcija
Vrijeme pripreme: oko 15 minuta
Vrijeme kuvanja/hlađenja: oko 2 sata
Ukupno vrijeme pripreme: oko 2 sata i 15 minuta
Težina: lako
Sastojci:
- 1 kg pilećih bataka
- 1 glavica crnog luka
- 1 šargarepa
- 1 štapić celera
- 125 g putera
- 3 kašičice soli
- malo bibera
- 150–200 ml bujona (tečnosti u kojoj se kuvalo meso)
- voda za kuvanje
Priprema:
1. korak: Priprema luka
Crni luk presjecite na pola i kratko ga zapecite na ringli ili u suvom tiganju kako bi dobio blagu aromu pečenja.
2. korak: Kuvanje bataka i povrća
U veću šerpu stavite pileće batake, šargarepu, celer i pripremljen luk. Nalijte vodu da prekrije sastojke i dodajte dvije kašičice soli. Ukoliko želite da je pripremate od svinjskog mesa, u galeriji ispod pogledajte koji komad je najbolji za to.
Domaća pileća pašteta koja je bolja od one iz prodavnice: Kada je probate, stalno ćete je praviti
3. korak: Krčkanje
Kuvajte na srednjoj temperaturi dok voda ne provri, zatim smanjite vatru i ostavite da se meso lagano krčka oko sat i po vremena, dok potpuno ne omekša.
4. korak: Hlađenje
Izvadite meso iz šerpe i ostavite da se ohladi. Kada se prohladi, uklonite kožu i meso isjeckajte na manje komade.
Najbolje je da puter prije pripreme ostavite na sobnoj temperaturi. Tako će se lakše sjediniti sa mesom i pašteta će imati finu, glatku strukturu.
5. korak: Blendanje
U blender stavite komade mesa, kuvanu šargarepu, celer, puter, preostalu so, biber i dio bujona u kojem se kuvalo meso. Sve dobro izblendajte dok ne dobijete glatku i kremastu smjesu. Po potrebi dodajte još malo bujona kako bi pašteta dobila željenu teksturu.
6. korak: Serviranje
Gotovu paštetu sipajte u posudu i ostavite u frižideru da se malo stegne prije služenja. Odlična je uz svjež ražani hleb, tost ili krekere.