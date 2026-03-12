Domaća pileća pašteta koja je bolja od one iz prodavnice: Kada je probate, stalno ćete je praviti

Isprobajte recept za domaću pileću paštetu koja je toliko dobra da ćete je sigurno praviti umjesto da je kupujete u prodavnici.

Sve više ljudi obraća pažnju na sastav hrane koju kupuju, a naročito kada su u pitanju namazi poput paštete. Kupovne varijante često sadrže razne aditive, pojačivače ukusa i konzervanse. Dobra vijest je da ukusnu pileću paštetu možete napraviti i kod kuće, od nekoliko osnovnih sastojaka.

Domaća pileća pašteta je bogata, kremasta i prirodnog ukusa, jer tačno znate šta ste stavili u nju. Piletina kuvana sa povrćem daje punu aromu, dok puter obezbjeđuje glatku teksturu koja se lako razmazuje na hljeb ili tost. Kada je jednom napravite, shvatićete koliko je jednostavna za pripremu i zašto mnoge domaćice sve češće biraju upravo domaću verziju umjesto kupovne.

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća

Tip jela: namaz

Porcije/Količina: oko 8–10 porcija

Vrijeme pripreme: oko 15 minuta

Vrijeme kuvanja/hlađenja: oko 2 sata

Ukupno vrijeme pripreme: oko 2 sata i 15 minuta

Težina: lako

Sastojci:

1 kg pilećih bataka

1 glavica crnog luka

1 šargarepa

1 štapić celera

125 g putera

3 kašičice soli

malo bibera

150–200 ml bujona (tečnosti u kojoj se kuvalo meso)

voda za kuvanje

Priprema:

1. korak: Priprema luka

Crni luk presjecite na pola i kratko ga zapecite na ringli ili u suvom tiganju kako bi dobio blagu aromu pečenja.

2. korak: Kuvanje bataka i povrća

U veću šerpu stavite pileće batake, šargarepu, celer i pripremljen luk. Nalijte vodu da prekrije sastojke i dodajte dvije kašičice soli. Ukoliko želite da je pripremate od svinjskog mesa, u galeriji ispod pogledajte koji komad je najbolji za to.

3. korak: Krčkanje

Kuvajte na srednjoj temperaturi dok voda ne provri, zatim smanjite vatru i ostavite da se meso lagano krčka oko sat i po vremena, dok potpuno ne omekša.

4. korak: Hlađenje

Izvadite meso iz šerpe i ostavite da se ohladi. Kada se prohladi, uklonite kožu i meso isjeckajte na manje komade.

Puter mora biti sobne temperature: Najbolje je da puter prije pripreme ostavite na sobnoj temperaturi. Tako će se lakše sjediniti sa mesom i pašteta će imati finu, glatku strukturu.

5. korak: Blendanje

U blender stavite komade mesa, kuvanu šargarepu, celer, puter, preostalu so, biber i dio bujona u kojem se kuvalo meso. Sve dobro izblendajte dok ne dobijete glatku i kremastu smjesu. Po potrebi dodajte još malo bujona kako bi pašteta dobila željenu teksturu.

6. korak: Serviranje

Gotovu paštetu sipajte u posudu i ostavite u frižideru da se malo stegne prije služenja. Odlična je uz svjež ražani hleb, tost ili krekere.