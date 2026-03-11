Evo kako su nekada naše bake spremale poparu od bajatog hljeba, po ovom starinskom receptu.

Izvor: Shutterstock

Popara je jedno od onih jela koje podsjeća na domaću kuhinju i jednostavne obroke iz djetinjstva. Nekada je bila čest doručak u mnogim domaćinstvima jer se pripremala brzo, od osnovnih sastojaka koji su gotovo uvijek bili pri ruci.

Bajati hljeb se nije bacao, već se pretvarao u toplo i zasitno jelo uz mlijeko i sir. Ova starinska popara je veoma jednostavna za pripremu, a ukus je blag i prijatan. Najljepša je dok je još topla, kada je hljeb mekan, a sir se lagano otopi i poveže sve sastojke.

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća

Tip jela: doručak

Porcije/Količina: 2 porcije

Vrijeme pripreme: oko 5 minuta

Vrijeme kuvanja: oko 10 minuta

Ukupno vrijeme pripreme: oko 15 minuta

Težina: lako

Sastojci:

pola bajatog hljeba

1 šolja mlijeka

3 čaše vode

1–2 kriške sira

so po ukusu

1. korak: Priprema hljeba

Bajati hljeb isjecite na manje kocke i stavite u šerpu.

2. korak: Dodavanje tečnosti

Preko hljeba sipajte mlijeko i vodu, pa lagano promiješajte da se komadi hljeba ravnomjerno natapaju. Ukoliko postite, u galeriji ispod možete pogledati koje posne zamjene za mliječne proizvode (i jaja) možete da koristite.

Vidi opis Starinski recept za poparu: Baš onako kako su je naše bake nekada spremale Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Shutterstock Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Shutterstock Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Shutterstock Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Shutterstock Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Shutterstock Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Shutterstock Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Shutterstock Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Shutterstock Br. slika: 8 8 / 8

3. korak: Dodavanje sira

Sir izmrvite ili isjeckajte na manje komade i dodajte u šerpu. Ako sir nije dovoljno slan, dodajte malo soli.

Dodajte malo maslaca za bogatiji ukus: Ako želite puniji i kremastiji ukus, na kraju možete umiješati mali komad maslaca dok je jelo još toplo.

4. korak: Kuvanje

Kuvajte na srednjoj temperaturi dok hljeb ne omekša i ne upije tečnost, a smjesa ne postane gusta i kremasta.

5. korak: Serviranje

Poparu poslužite odmah dok je još topla, kako bi sir ostao blago rastopljen i dao jelu pun ukus.

(Stvar ukusa/Mondo)