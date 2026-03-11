Evo kako su nekada naše bake spremale poparu od bajatog hljeba, po ovom starinskom receptu.
Popara je jedno od onih jela koje podsjeća na domaću kuhinju i jednostavne obroke iz djetinjstva. Nekada je bila čest doručak u mnogim domaćinstvima jer se pripremala brzo, od osnovnih sastojaka koji su gotovo uvijek bili pri ruci.
Bajati hljeb se nije bacao, već se pretvarao u toplo i zasitno jelo uz mlijeko i sir. Ova starinska popara je veoma jednostavna za pripremu, a ukus je blag i prijatan. Najljepša je dok je još topla, kada je hljeb mekan, a sir se lagano otopi i poveže sve sastojke.
Osnovne informacije
Kuhinja: domaća
Tip jela: doručak
Porcije/Količina: 2 porcije
Vrijeme pripreme: oko 5 minuta
Vrijeme kuvanja: oko 10 minuta
Ukupno vrijeme pripreme: oko 15 minuta
Težina: lako
Sastojci:
- pola bajatog hljeba
- 1 šolja mlijeka
- 3 čaše vode
- 1–2 kriške sira
- so po ukusu
Priprema:
1. korak: Priprema hljeba
Bajati hljeb isjecite na manje kocke i stavite u šerpu.
2. korak: Dodavanje tečnosti
Preko hljeba sipajte mlijeko i vodu, pa lagano promiješajte da se komadi hljeba ravnomjerno natapaju. Ukoliko postite, u galeriji ispod možete pogledati koje posne zamjene za mliječne proizvode (i jaja) možete da koristite.
Starinski recept za poparu: Baš onako kako su je naše bake nekada spremale
3. korak: Dodavanje sira
Sir izmrvite ili isjeckajte na manje komade i dodajte u šerpu. Ako sir nije dovoljno slan, dodajte malo soli.
Ako želite puniji i kremastiji ukus, na kraju možete umiješati mali komad maslaca dok je jelo još toplo.
4. korak: Kuvanje
Kuvajte na srednjoj temperaturi dok hljeb ne omekša i ne upije tečnost, a smjesa ne postane gusta i kremasta.
5. korak: Serviranje
Poparu poslužite odmah dok je još topla, kako bi sir ostao blago rastopljen i dao jelu pun ukus.
