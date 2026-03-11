logo
Starinski recept za poparu: Baš onako kako su je naše bake nekada spremale

Autor Dragana Božić Izvor Stvar ukusa
0

Evo kako su nekada naše bake spremale poparu od bajatog hljeba, po ovom starinskom receptu.

Kako se pravi popara Izvor: Shutterstock

Popara je jedno od onih jela koje podsjeća na domaću kuhinju i jednostavne obroke iz djetinjstva. Nekada je bila čest doručak u mnogim domaćinstvima jer se pripremala brzo, od osnovnih sastojaka koji su gotovo uvijek bili pri ruci.

Bajati hljeb se nije bacao, već se pretvarao u toplo i zasitno jelo uz mlijeko i sir. Ova starinska popara je veoma jednostavna za pripremu, a ukus je blag i prijatan. Najljepša je dok je još topla, kada je hljeb mekan, a sir se lagano otopi i poveže sve sastojke.

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća

Tip jela: doručak

Porcije/Količina: 2 porcije

Vrijeme pripreme: oko 5 minuta

Vrijeme kuvanja: oko 10 minuta

Ukupno vrijeme pripreme: oko 15 minuta

Težina: lako

Sastojci:

  • pola bajatog hljeba
  • 1 šolja mlijeka
  • 3 čaše vode
  • 1–2 kriške sira
  • so po ukusu

Priprema:

1. korak: Priprema hljeba

Bajati hljeb isjecite na manje kocke i stavite u šerpu.

2. korak: Dodavanje tečnosti

Preko hljeba sipajte mlijeko i vodu, pa lagano promiješajte da se komadi hljeba ravnomjerno natapaju. Ukoliko postite, u galeriji ispod možete pogledati koje posne zamjene za mliječne proizvode (i jaja) možete da koristite.

3. korak: Dodavanje sira

Sir izmrvite ili isjeckajte na manje komade i dodajte u šerpu. Ako sir nije dovoljno slan, dodajte malo soli.

Dodajte malo maslaca za bogatiji ukus:

Ako želite puniji i kremastiji ukus, na kraju možete umiješati mali komad maslaca dok je jelo još toplo.

4. korak: Kuvanje

Kuvajte na srednjoj temperaturi dok hljeb ne omekša i ne upije tečnost, a smjesa ne postane gusta i kremasta.

 5. korak: Serviranje

Poparu poslužite odmah dok je još topla, kako bi sir ostao blago rastopljen i dao jelu pun ukus.

(Stvar ukusa/Mondo) 

