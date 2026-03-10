Aleksandrova galerija u Banjaluci – mjesto gdje kafa i umjetnost idu ruku pod ruku (FOTO/VIDEO)

Iz ljubavi prema kafi i umjetnosti često nastaju zanimljive ideje, a ponekad iz njih izraste i poseban poslovni poduhvat. Upravo tako je u Banjaluci nastala Aleksandrova galerija, jedinstven prostor koji spaja umjetnost, dobru kafu i kreativnu atmosferu.

Iza ove ideje stoji akademski slikar Aleksandar Bošnjak, čija je životna priča jednako inspirativna kao i djela koja izlaže.

Bošnjak je još kao dijete izgubio sluh, ali ga to nije spriječilo da slijedi svoje ambicije i snove. Završio je srednju Tehnološku školu, a potom diplomirao grafiku na Akademiji umjetnosti u Banjaluci.

Kako često voli da kaže, „u tišini nastaje najbolja umjetnost“, a upravo ta tišina za njega je postala prostor za stvaranje.

U galeriji posjetioci mogu vidjeti brojna njegova djela, grafike ili akvarele, koja krase zidove ovog prostora. Galerija je zamišljena kao mjesto gdje se umjetnost može doživjeti opušteno, uz šoljicu kvalitetne italijanske kafe i razgovor o stvaralaštvu.

„Prvobitno sam mislio da galerija bude samo izložbeni prostor, ali sam shvatio da ljudi uglavnom dođu na nekoliko minuta i odmah izađu. Tada sam odlučio da ubacim i 'kafe dio', jer sam veliki obožavalac kafe i želio sam da to bude mjesto gdje će ljudi uživati u umjetnosti uz šoljicu kvalitetne kafe. A kako sam imao hiljade radova koje sam trebao uramiti, odlučio sam da u sklopu galerije otvorim i uramljivačku radnju, da pomognem sebi i drugim umjetnicima da njihova djela budu adekvatno predstavljena", rekao je Bošnjak u ragovoru za MONDO.

Pored izložbenog dijela, galerija nudi i profesionalno uramljivanje fotografija, slika i uspomena, pa posjetioci mogu donijeti gotovo sve što žele sačuvati u okviru. Dok uživaju u kafi i razgledaju umjetnička djela, njihov ram može biti izrađen na licu mjesta.

Plan je da prostor ne bude rezervisan samo za radove Aleksandra Bošnjaka. U galeriji će povremeno biti izlagana i djela njegovih prijatelja i drugih umjetnika, a u planu su i radionice za djecu i odrasle, književne promocije i kulturna dešavanja.

„Radionice neće biti samo škole slikanja, nego i način da otkrijemo i razvijemo talente svakog polaznika, kroz različite tehnike i individualni pristup“, dodaje Aleksandar.

Posebnost galerije je i to što u njoj rade osobe sa oštećenim sluhom. Aleksandar ističe da su njegovi konobari Marko i Samir gluvi od rođenja, a njihovo iskustvo i strpljenje omogućava jedinstvenu komunikaciju sa gostima.

"To su osobe oštećenog sluha, moje kolege Marko i Samir, obojica iz Banjaluke, isto su gluvi od samog rođenja. Samira poznajem 30, a Marka 20 godina. Nisu htjeli da rade, dok ih nisam uspio uvjeriti da oni kao gluve osobe to mogu. Mjesec dana smo vježbali kako da razumiju mušterije i obrnuto. Objasnio sam im da ćemo da idemo polako, i pisanjem ćemo da iskomuniciramo sa mušterijama", priča nam Bošnjak.

Dodaje da su reakcije gostiju pozitivne, te da oni koji ne znaju o kakvom objektu se radi brzo savladaju "sistem".

„Posjetioci prvo pitaju da li je ovo galerija ili kafić. Mi smo sve u jednom – kafić, galerija, uramljivačka radnja. Ljudi brzo shvate sistem, uzmu papir i olovku i napišu narudžbu ili pokažu na cjenovniku. Reakcije su uvijek pozitivne i dirljive“, objašnjava Bošnjak.

Galerija se nalazi u Ulici Petra Preradovića 11, u novoj zgradi pored kafića KAB, i već sada privlači pažnju Banjalučana kao novo mjesto gdje se umjetnost može doživjeti na drugačiji način, uz tišinu, kvalitetnu kafu i kreativnu atmosferu.

„Pozivam sve ljude da dođu, pogledaju postavku, uživaju u dobroj umjetnosti, kafi, čaju, knjigama i tihoj muzici. U našem kafiću se ne konzumiraju cigarete, što doprinosi opuštenoj i ugodnoj atmosferi. Sam sam tražio ovakvo mjesto, i odlučio sam ga otvoriti za sve koji žele doživjeti umjetnost na drugačiji način“, zaključuje Aleksandar.

Cijeli intervju pogledajte u prilogu: