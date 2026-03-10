I parfemi imaju rok trajanja: Jedan simbol na bočici pokazuje kada miris više nije bezbjedan

Parfemi imaju rok trajanja, a mali simbol na bočici otkriva koliko dugo mogu bezbjedno da se koriste nakon otvaranja. Evo kako da prepoznate da li se miris pokvario.

Izvor: Shutterstock

Parfemi imaju rok trajanja koji počinje da teče nakon otvaranja bočice.

Simbol otvorene posudice sa slovom "M" pokazuje koliko mjeseci parfem može bezbjedno da se koristi.

Toplota, svjetlost i vlaga mogu ubrzati kvarenje parfema i promijeniti njegov miris.

Parfemi su za mnoge ljude posebna investicija, a ne samo obična kupovina. Mnogi imaju svoj omiljeni miris koji koriste godinama ili čak čuvaju bočicu za posebne prilike kako bi parfem duže trajao. Međutim, ono što mnogi ne znaju jeste da i parfemi, kao i drugi kozmetički proizvodi, imaju rok trajanja.

Zbog toga stručnjaci upozoravaju da je važno obratiti pažnju na jedan mali detalj koji se često nalazi na bočici ili pakovanju parfema, a koji jasno pokazuje koliko dugo je proizvod bezbjedan za upotrebu, odnosno koji mu je rok trajanja.

Simbol koji otkriva rok trajanja

Na većini parfema može se pronaći simbol otvorene posudice sa brojem i slovom "M". Ovaj znak pokazuje koliko mjeseci nakon otvaranja parfem može bezbjedno da se koristi. Na primjer, ako na simbolu piše "36M", to znači da je parfem preporučljivo koristiti u roku od 36 mjeseci nakon otvaranja.

Ovaj znak se najčešće nalazi na dnu bočice ili na pakovanju parfema. Ipak, mnogi ljudi ga nikada ne primijete ili ne znaju šta zapravo znači.

Koliko parfem zapravo može da traje

Parfemi sadrže veliku količinu alkohola koji pomaže da se miris očuva duže vrijeme, jer djeluje kao prirodni konzervans. Zbog toga neotvoren parfem može trajati veoma dugo, ponekad čak i decenijama.

Ipak, nakon otvaranja parfem dolazi u kontakt sa vazduhom, što može dovesti do postepenih promjena u njegovom sastavu. U većini slučajeva parfemi ostaju kvalitetni oko tri do pet godina, ali to u velikoj mjeri zavisi od načina čuvanja.

Žena bira parfem

Izvor: David Tadevosian/Shutterstock

Kako prepoznati da se parfem pokvario

Promjena boje parfema često zabrine mnoge korisnike, ali to ne mora uvijek značiti da je parfem pokvaren. Kod nekih mirisa promjena boje je normalna, posebno ako sadrže prirodne sastojke.

Najbolji način da procijenite da li je parfem i dalje dobar jeste da vjerujete svom nosu. Ako primijetite da miris više nije prijatan ili se značajno promijenio, to može biti znak da je parfem izgubio kvalitet.

U nekim slučajevima stari parfemi mogu izazvati i iritaciju kože ili alergijske reakcije, pa stručnjaci savjetuju oprez pri njihovoj upotrebi.

Gdje nikako ne treba držati parfem

Mnogi ljudi parfeme drže u kupatilu jer su im tamo najlakše dostupni. Međutim, to je zapravo jedno od najgorih mjesta za čuvanje mirisa. Vlaga, toplota i svjetlost ubrzavaju raspadanje mirisnih molekula i mogu značajno skratiti vijek trajanja parfema.

Stručnjaci savjetuju da parfeme držite na hladnom i tamnom mjestu, najbolje u originalnoj kutiji. Takođe se preporučuje da se parfem ne pretače u druge bočice, jer kontakt sa vazduhom može ubrzati proces oksidacije.

Parfemi

Izvor: New Africa/Shutterstock

Bolje ga koristite nego da ga čuvate

Mnogi čuvaju svoje omiljene parfeme za posebne prilike, ali stručnjaci smatraju da to nije najbolja ideja. Kada se parfem jednom otvori, počinje proces oksidacije, pa je najbolje koristiti ga redovno dok je miris još svjež i postojan, piše Žena.

Zato sljedeći put kada uzmete svoju omiljenu bočicu parfema, pogledajte njeno dno. Možda ćete baš tamo pronaći mali simbol koji otkriva koliko dugo vaš miris zapravo može da traje.

(Lepa i srećna/Mondo)