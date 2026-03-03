Nanošenje parfema koje garantuje da ćete mirisati cijeli dan: Ovo su ekspertski trikovi profesionalnih parfemera

Saznajte kako pravilno nanijeti parfem da traje cijeli dan. Ekspertski saveti za pulsne tačke, hidrataciju kože i trajne mirisne note.
Nanošenje parfema na vrat i zglobove ruku je automatski jutarnji ritual za milione ljudi. Omiljeni miris pruža osjećaj čistoće, sigurnosti i dodatne energije. Međutim, čest je problem što miris izvjetri mnogo brže nego što bismo željeli. Da biste mirisali zanosno tokom cijelog dana, nije potrebno da potrošite cijelu bočicu – dovoljno je da primenite nekoliko provjerenih trikova.
Na postojanost parfema utiče više faktora: pH kože, tip kože (suva ili masna), vlažnost vazduha i mjesta nanošenja parfema.
Tajne za produženu postojanost mirisa
Stručnjaci iz svijeta dermatokozmetike naglašavaju da je hidratacija kože presudan korak. Parfem se mnogo brže gubi sa suve kože. Idealno je da odmah nakon tuširanja nanesete hidratantnu kremu bez mirisa, a zatim poprskate parfem. Vlaga i toplota tela pomažu da se mirisne note „zaključaju“ i traju duže.
Zašto je toplota važna?
Topla koža i otvorene pore najbolje apsorbuju parfem. Nanošenje mirisa na pulsne tačke odmah nakon brisanja peškirom omogućava aromi da se polako i ravnomerno širi tokom dana, piše Stil.
Pravilno nanošenje parfema na vrat i pulsne tačke
Da bi vaš omiljeni miris postao vaš zaštitni znak u 2026. godini, obratite pažnju na ove detalje:
Pulsne tačke: Nanošenje na zglobove, vrat i područje iza ušiju. Tu je krv blizu površine kože, što održava toplotu i širenje mirisa.
Zaboravite trljanje: Trljanje zglobova jedan o drugi uništava molekule parfema i skraćuje trajanje.
Sastav parfema je bitan: Parfemi sa molekulom Iso E Super imaju neverovatnu trajnost. Nota se suptilno gubi i vraća, ostavljajući drvenast i mošusni trag.
Miris na odjeći: Može produžiti trajanje parfema, ali budite oprezni sa osjetljivim tkaninama da ne ostanu mrlje.
Primenom ovih jednostavnih saveta, vaš parfem će raditi za vas od jutra do večeri, čuvajući intenzitet i svježinu bez stalnog dopunjavanja.