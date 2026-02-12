Zaboravite klasične slatke parfeme: Ovu mirisnu notu će imati svi najbolji parfemi u 2026. godini

Trendovi parfema za 2026. godinu donose pomak sa klasičnih slatkih mirisa ka voćnim notama. Malina, kupina, šljiva i ananas postaju zvijezde novih izdanja.

Izvor: Shutterstock

Poslije dominacije slatkih gourmand mirisa, tržište parfema se okreće voćnim notama.

2026. godina donosi talas parfema sa malinom, jagodom, kupinom, trešnjom, šljivom i ananasom.

Voćni mirisi predstavljaju prirodniju, svježiju evoluciju slatkih parfema koji su obilježili prethodni period.

Gledajući unazad na parfeme iz 2025. godine, primjećujemo da smo uglavnom nosili slatke, gurmanske mirise. Svi su pratili ovaj trend – od dizajnerskih i niche brendova do manjih lokalnih brendova. Međutim, kako tržište postaje prezasićeno takvim akordima, analitičari predviđaju pomak ka drugim vrstama gourmand mirisa.

Fokus je na "slanim" gourmand notama: so, pirinač, smokva, orašasti plodovi, šargarepa. Ali, voćni parfemi zauzimaju sve značajnije mjesto. Kada pogledamo neka popularna predstojeća izdanja za 2026. godinu, videćemo jasan trend: dominaciju voćnih parfema.

To ima smisla – umjesto naglog odustajanja od slatkih mirisa, čini se da je ovo prelazna faza, u kojoj slast dolazi iz prirodnijeg izvora. Nema ničeg revolucionarnog u voćnim parfemima. Već smo ih imali. Britney Fantasy je bio voćni cvjetni miris sa ukusnim srcem od čizkejka – bijele čokolade. I to je bilo prije 20 godina, piše Buro.

Voćni mirisi su bili prisutni u 2025, ali bi mogli zaista dominirati tržištem 2026. godine. Evo samo nekih mirisa koji su već izašli ili su najavljeni.

Voćni parfemi koji su lansirani u 2026: Yves Saint Laurent Libre Berry Crush

YSL Libre je imao razne varijacije nakon kreacije originalnog mirisa 2019. godine. Najnoviji član Libre porodice je Berry Crush, voćna reinterpretacija popularnog parfema. Kombinacija narandžinog cvijeta i lavande, po kojoj je Libre poznat, nastavlja se i u Berry Crush. Ovo je daleko najslađi Libre zahvaljujući kombinaciji maline i kokosa, koji stvaraju kremastu teksturu.

Mugler Alien Pulp

Predstojeći Mugler Alien Pulp ima malinu u fokusu, dok naziv Pulp označava bogatu sočnost koja se stapa sa prepoznatljivom notom jasmina iz Alien linije. Ovo nije prvi Alien miris sa voćnim tonovima, ali je prvi koji ima istaknutu voćnu prisutnost.

Paco Rabanne Fame in Love & Phantom in Red

Detalji koje imamo za predstojeće crvene verzije popularnih Paco Rabanne kolekcije za žene i muškarce, Fame i Phantom, za sada su oskudni. Ipak, promotivne fotografije daju nagovještaj o voćnim dodacima u formuli. Paco Rabanne Fame in Love koristi jagodu i ono što izgleda kao crna ribizla u promotivnom materijalu.

Jean Paul Gaultier Scandal Elixir

Jean Paul Gaultier planira da lansira dva nova parfema u liniji Scandal. Ženski parfem biće voćni chypre sa kupinom, dok će muški biti voćni amber sa crnom trešnjom. Kupina donosi osvježavajuću kiselkastost, dok crna trešnja daje tamnu, senzualnu dubinu.

Valentino Donna Born in Roma Purple Melancholia

Ovaj parfem nije miris bobičastog voća, ali je voćni, sa otvaranjem od šljive. Šljiva ima kiselkaste i medeno-slatke nijanse, uz blagi likerasti karakter.

Giorgio Armani My Way Sunny Vanilla

My Way postaje tropski u ovoj verziji, koristeći ananas da unese svjetlost i radost u bijele cvjetne note linije. Ispod toga je kremasta vanila koja sve povezuje.