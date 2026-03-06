Pretraga "azijskog pilatesa“ eksplodirala za 5.000%: Da li je hit trening revolucija ili samo viralni trik?

Da li je azijski pilates revolucija u fitnesu ili samo viralni trik koji je zaludio mreže?

Azijski pilates je jedan od najtraženijih pojmova na internetu - krajem 2025. potraga za njim skočila je za 5.000%.

Disciplina izaziva sumnje da li je zaista potiče od drevnih vještina Istoka ili je marketinški trik AI, pa su se o tome izjasnili stručnjaci.

Da li ste i vi, surfujući internetom, naišli na moćni "azijski pilates"? Termin "azijski pilates" pojavljuje se već mjesecima na Instagram Reels platformi, gdje AI-generisana žena tvrdi da se "ženama u menopauzi ne govori istina“ i da bi trebalo odmah da počnu da praktikuju ovu metodu, jer navodno daje bolje rezultate od teretane. I dok pojam postaje sve popularniji na internetu, instruktori pilatesa i praktičari istočnjačkih tehnika iznose svoje mišljenje o ovoj metodi.

Kao i mnogi drugi viralni fitnes i velnes trendovi, i ovaj je imao prepoznatljive elemente: emotivnu bolnu tačku, dozu zastrašivanja i brzo rješenje. Ipak, podatak da je pretraga pojma porasla za više od 5.000% krajem 2025. godine izazvao je dodatnu pažnju, piše za marieclaire.co.uk Ašli Spiliopulu.

Problem sa zdravstvenim dezinformacijama koje se šire internetom jeste taj što često ciljaju osjetljive periode života, poput menopauze - faze koja danas pogađa više od milijardu žena širom svijeta, uz simptome kao što su promjene raspoloženja, problemi sa spavanjem, promjene libida i rekompozicije tijela.

Kako bi se provjerile tvrdnje i utvrdilo da li je riječ o prolaznom trendu upakovanom u veo kulturne mistike, autorka teksta razgovarala je sa iskusnim instruktorima pilatesa i praktičarima pokreta koji u radu primenjuju principe traditionalne kineske medicine, tajčija i čigonga, kako bi se sagledalo na koji način istočnjačke filozofije mogu produbiti praksu pilatesa.

A šta je zapravo azijski pilates?

Iako izraz postaje popularan u svijetu velnesa, ne postoji jedinstvena metoda pod tim nazivom. Varijacije pilatesa širom Azije oblikovane su lokalnom kulturom, filozofijom i društvenim normama, ali su i dalje zasnovane na osnovnim principima preciznosti, kontrole i svjesnosti koje je postavio Džozef Pilates.

Na primjer, u Koreji su časovi često strukturisaniji i manje usmjereni na kondicioni aspekt, sa većim naglaskom na preciznost, ravnotežu i disciplinu. U Japanu je razlika više u pristupu i mentalitetu prema vježbanju nego u samim vježbama - veći je fokus na razumijevanju svrhe pokreta i na zajedništvu nakon časa.

Pojedini instruktori kombinuju pilates sa tehnikama poput metode "Noguchi taiso" (Noguči gimnastike) – japanske prakse rada sa tijelom koja je usmjerena na opuštanje i oslobađanje napetosti – kako bi se dodatno produbila veza između tijela i uma.

Dakle, azijski pilates nije redefinisanje pilatesa, već eventualno širenje perspektive kroz principe holističkog pristupa zdravlju.

Koje su prednosti uključivanja istočnjačkih filozofija u pilates?

Bez obzira na naziv, pilates donosi brojne benefite: jača duboke trbušne mišiće, poboljšava držanje, ravnotežu i koordinaciju, bez opterećenja karakterističnog za treninge visokog intenziteta.

Zbog toga je postao posebno popularan među ženama koje prolaze kroz hormonske promjene, poput menopauze. Pad estrogena može dovesti do umora, bolova u zglobovima, poremećaja sna i sporijeg oporavka, pa su blaži oblici vježbanja često održivija opcija.

Iako se azijski pilates trenutno predstavlja kao "čudesno rješenje" za menopauzu, ove koristi zapravo pripadaju pilatesu u cjelini, a ne specifično regionalnoj varijanti.

Ipak, uključivanje principa tradicionalne kineske medicine može dodati dublju energetsku i emocionalnu dimenziju pokretu. Koncept či (životne energije), kao i meridijanski sistem - energetski kanali povezani sa organima i emocijama - nude drugačiji okvir za razumijevanje povezanosti pokreta i unutrašnjeg stanja.

Da li je azijski pilates revolucija ili samo viralni trik

Kome najviše odgovara azijski pilates?

Kao i pilates na Zapadu, i ove varijante dostupne su svima - od početnika do dugogodišnjih vježbača.

Za početnike, elementi praksi poput zajčija i čigonga mogu pomoći u razvoju kontrole daha, fluidnosti i tjelesne svjesnosti.

Principi tradicionalne kineske medicine prilagodljivi su različitim tipovima tijela, nivoima kondicije i životnim fazama. Cilj je uspostavljanje protočnosti i skladne komunikacije između fizičkog, emocionalnog i mentalnog aspekta ličnosti.

Kako uključiti istočnjačke principe u praksu pilatesa?

Uvođenje ovih elemenata ne mora biti komplikovano.

Pokreti usmjereni na meridijane. Sekvence se mogu prilagoditi tako da aktiviraju određene energetske kanale – na primjer, bočna istezanja ili segmentalna mobilizacija kičme. Rad sa dahom i svjesnost. Sinhronizacija pokreta i disanja može doprinijeti smirivanju i boljoj koncentraciji. Svijest o akupresurnim tačkama. Blagi pritisak na određene tačke može doprinijeti osećaju vitalnosti i emocionalne ravnoteže, ali je važno naglasiti da se takve tehnike primjenjuju uz stručne smjernice.

Azijski pilates nije nova metoda, već prije svega marketinška oznaka. Pilates širom svijeta počiva na istim temeljima - disanju, kontroli i pravilnom poravnanju tijela.

Uključivanje principa iz tradicionalne kineske medicine, tajčija ili čigonga može obogatiti praksu i produbiti razumijevanje veze između tijela i uma, ali ne stvara suštinski drugačiji oblik vježbanja. Najbolji pristup jeste radoznalost uz dozu opreza - i rad uz stručno vođstvo u oblasti koja se želi istražiti.

