Zašto sve više ljudi stavlja aluminijumsku foliju u blender? Trik koji će vas riješiti vječitih muka

Jednostavan trik sa aluminijumskom folijom može pomoći da očistite noževe blendera i poboljšate njegov rad. Evo kako pravilno da ga primenite.

Izvor: Pixel-Shot/Shutterstock

Kuglica aluminijumske folije u blenderu može pomoći u uklanjanju naslaga sa noževa.

Trik funkcioniše tako što trenje folije uklanja prljavštinu i ostatke hrane.

Važno je dodati vodu i paziti na veličinu kuglice kako bi uređaj radio bezbjedno.

U svijetu kućnih trikova postoji bezbroj ideja kako da maksimalno iskoristite predmete koje već imate u svom domu. U posljednje vrijeme, na društvenim mrežama u Srbiji postao je popularan neobičan savjet: stavljanje kuglice aluminijumske folije u blender. Iako na prvi pogled djeluje čudno, ovaj mali gest može značajno uticati na rad vašeg malog kućnog aparata.

Zašto stavljati aluminijumsku foliju u blender?

Glavni cilj ove metode je poboljšanje performansi noževa kada se čini da su izgubili snagu ili efikasnost. Kada se kuglica folije okreće unutar posude, ona stvara trenje o oštrice koje može pomoći na nekoliko načina:

Uklanjanje zalijepljenih ostataka: Često se hrana skorava na mestima koja su teško dostupna sunđerom.

Skidanje nakupljene prljavštine: Na samoj bazi noževa često se talože minerali ili ostaci koji usporavaju rad.

Blago poboljšanje efekta sečenja: Iako ovo tehnički ne oštri metal na tradicionalan način, uklanjanje naslaga omogućava noževima da ponovo prodiru kroz namirnice bez otpora.

Važno je napomenuti da problem sa blenderom često nije u tupim noževima, već u stvrdnutoj prljavštini koja sprečava optimalan rad.

Blender

Izvor: H_Ko/Shutterstock

Kako pravilno izvesti ovaj trik: Korak po korak

Da biste bezbjedno očistili svoj aparat, pratite ove jednostavne korake:

Napravite čvrstu i kompaktnu kuglicu od aluminijumske folije (pazite da nema slobodnih krajeva koji bi mogli da se zaglave).

Stavite kuglicu u posudu blendera.

Obavezno dodajte vodu kako biste izbjegli suvo trenje koje može oštetiti motor ili plastiku.

Zatvorite poklopac i uključite blender na 10 do 20 sekundi .

Izvadite kuglicu i isperite posudu na uobičajen način.

Ako primjetite da još uvijek ima naslaga, proces možete ponoviti još jednom.

Aluminijumska folija

Izvor: PawelKacperek/Shutterstock

Mjere opreza i savjeti

Iako je tehnika generalno bezbjedna, postoje pravila kojih se morate pridržavati. Nikada ne radite ovo "na suvo", jer voda služi kao lubrikant koji štiti mehanizam. Takođe, kuglica ne sme biti prevelika kako ne bi blokirala rotaciju, piše Geaorganic.

Ukoliko primijetite da su noževi fizički oštećeni ili polomljeni, ovaj trik neće pomoći i najbolje je da aparat odnesete u ovlašćeni servis. Prije uvođenja bilo kakvih metalnih predmeta u uređaj, uvek je pametno konsultovati uputstvo proizvođača kako biste bili sigurni da ne kršite uslove garancije.