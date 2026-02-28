Šest stvari koje ne smijete čistiti dezinfekcionim maramicama

Stručnjaci upozoravaju: Dezinfekcione maramice mogu da vam oštete ove stvari u domu

Izvor: Shutterstock

Maramice za dezinfekciju čine svakodnevno čišćenje lakim, ali čak i najpraktičniji proizvodi imaju svoja ograničenja.

Kako apeluju stručnjaci za čišćenje, ove maramice ne treba koristiti za svaku površinu ili predmet u domaćinstvu, a njihova nepravilna upotreba može da prouzrokuje više štete nego koristi.

Mnogi misle da su dezinfekcione maramice univerzalne, ali griješe.

Evo kojih 6 površina nikada ne bi trebalo da brišete maramicama za dezinfekciju kako biste izbjegli oštećenja i bezbednije čistili.

Kožne ili antilop cipele ili namještaj

Ako vam se kožna sofa ili omiljeni par mokasina zamrljaju, trebalo bi da koristite posebna sredstva za kožu umjesto obične dezinfekcione maramice. Iako može biti primamljivo posegnuti za maramicom da biste se brzo riješili mrlje od crvenog vina ili prljavštine, to može prouzrokovati više štete nego koristi.

"Posebno je štetno ukoliko maramice sadrže izbjeljivač", kaže Alesandro Gaco, stručnjak za čišćenje iz "Emilinih sobarica" iz Dalasa.

Vinil površine

Pored toga što ne treba da koristite dezinfekcione maramice na bilo čemu napravljenom od kože, trebalo bi da izbjegavate njihovu upotrebu i na vinilnim površinama – poput auto-sjedišta i podova, objašnjava Sara Aparasio, stručnjak za čišćenje u kompaniji "Homeaglow".

Zašto? To može dovesti do brojnih neželjenih efekata, navodeći promjenu boje, blijjeđenje ili krtost kao moguće posljedice.

Pored toga, ako vaše maramice sadrže izbjeljivač, one mogu nagrizati vinil, što dovodi do njegovog postepenog raspadanja.

Maramice za dezinfekciju

Izvor: Shutterstock

Igračke koje koriste djeca i bebe

Možda djeluje kao brzo i praktično rješenje očistiti igračke vašeg deteta dezinfekcionim maramicama kako bi ono odmah moglo da nastavi da se igra.

Međutim, važno je zapamtiti da mališani često stavljaju igračke u usta i da je neophodno biti siguran da ne apsorbuju hemikalije iz proizvoda koje koristite.

Umjesto toga, odlučite se za netoksična sredstva za čišćenje. U krajnjem slučaju, jednostavna mješavina sapuna i vode takođe može sasvim dobro da posluži.

Elektronika

Ako vaš televizor, telefon ili drugi elektronski uređaj izgleda prljavo, vodite računa da koristite sredstvo za čišćenje ekrana, a ne dezinfekcionu maramicu.

"Elektronski ekrani su izuzetno osjetljivi", kaže Gaco.

Ako nemate sredstvo za čišćenje ekrana pri ruci, možete koristiti blago vlažnu krpu od mikrofibera.

Aparasio se slaže da dezinfekcione maramice i telefoni nisu kompatibilni i dodaje da maramice mogu oštetiti premaz otporan na otiske prstiju na spoljašnjosti telefona.

"Ovo otežava ili onemogućava korišćenje određenih funkcija", kaže ona.

Televizor u dnevnoj sobi

Izvor: New Africa/Shutterstock

Ruke

Dezinfekcione maramice ne bi trebalo koristiti ni na dijelovima tijela, čak ni kod odraslih osoba. Ponekad ljudi brišu ruke ovim maramicama, ali za to je namijenjeno sredstvo za dezinfekciju ruku.

"Problem su ponovo hemikalije koje čine sastav dezinfekcionih maramica. Neki brendovi su agresivniji od drugih i čak dolaze sa upozorenjem da se prilikom korišćenja nose rukavice", kaže Aparasio, što jasno ukazuje da ih ne treba koristiti direktno na koži.

Činije za kućne ljubimce

Pored zaštite sebe i svoje djece, važno je zaštititi i kućne ljubimce od negativnih efekata dezinfekcionih maramica. Nikada nemojte čistiti posude svojih ljubimaca maramicama za dezinfekciju, piše Glossy.

"Kućni ljubimci mogu imati ozbiljne reakcije na hemikalije u dezinfekcionim maramicama, što može dovesti do ozbiljnih problema sa želucem ili bolnog kontaktnog dermatitisa", kaže Aparasio.