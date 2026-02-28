Najveći potrošač struje u kući nije ni frižider ni veš mašina: Zbog ovog uređaja su vam računi uvećani

Indukciona ploča za kuvanje troši više struje nego frižider i veš mašina zajedno. Saznajte kolika je njena potrošnja i kako utiče na račun za električnu energiju.

Izvor: Shutterstock

Indukciona ploča za kuvanje najveći je potrošač struje u kuhinji.

Njena godišnja potrošnja može biti tri puta veća od frižidera ili veš mašine.

Prosječno troši oko 1200 kWh godišnje i značajno utiče na račun za struju.

S obzirom na to da cijene električne energije nastavljaju da rastu, pravo je vrijeme da provjerite koji kućni aparati najviše opterećuju vaš budžet.

Iako svakodnevno koristimo uređaje poput frižidera, rerne i televizora, nismo uvijek svjesni ko zapravo povlači najviše kilovata iz mreže.

Ko je najveći potrošač u vašoj kuhinji?

Nedavna istraživanja o ekološkoj svijesti i potrošnji energije pokazala su da većina ljudi griješi u procjeni. Dok mnogi prstom upiru u mašinu za sušenje veša ili mašinu za sudove, prava istina je drugačija.

Statistika otkriva sljedeće:

35% ispitanika je tačno identifikovalo indukcionu ploču za kuvanje kao najvećeg potrošača

Mašina za sudove se našla na listi kod svega 10% ljudi

Mnogi su precijenili potrošnju frižidera, koji iako radi stalno, troši znatno manje od grijnih tijela

Indukciona ploča za kuvanje zaista troši najviše električne energije od svih standardnih kućnih aparata. Njena godišnja potrošnja može biti čak tri puta veća od potrošnje frižidera ili mašine za pranje veša, piše Geaorganic.

Indukciona ploča za kuvanje

Izvor: Joy_Studio/Shutterstock

Računica: Koliko nas košta kuvanje?

Trošak eksploatacije indukcione ploče zavisi od njene snage, koja se obično kreće u rasponu od 1000 do 3000 W.

Dnevna potrošnja: Ako ploča radi prosječno sat vremena dnevno, ona može potrošiti značajnu količinu energije koja se brzo akumulira

Godišnji nivo: Prosječna godišnja potrošnja ovog uređaja iznosi oko 1200 kWh

Finansijski udar: U zavisnosti od tarife, ovo može predstavljati značajnu stavku na računu, često premašujući troškove svih ostalih kuhinjskih aparata zajedno

Iako su ovi uređaji brzi i efikasni, njihova snaga zahtijeva pažljivo planiranje obroka i racionalno korišćenje kako bi se izbjegli ekstremno visoki računi za struju.

(Lepa i srećna/Mondo)