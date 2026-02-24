Imate ga u kući, a ne znate čemu služi: Jedno dugme može da vas spasi strujnog udara

Mnogi ga nikada nisu ni primijetili, a nalazi se u gotovo svakom domu. Riječ je o malom tasteru na električnoj razvodnoj tabli koji ima ključnu ulogu u bezbjednosti instalacija i prema preporukama stručnjaka, trebalo bi da se provjerava najmanje jednom mjesečno.

Izvor: Juraj Kral/Shutterstock

U pitanju je test dugme na zaštitnom prekidaču diferencijalne struje (FID ili RCD sklopka). Njegova funkcija je da simulira kvar i provjeri da li zaštitni sistem pravilno reaguje u slučaju curenja struje.

Šta se dešava kada pritisnete to dugme?

Kada aktivirate test taster, prekidač bi trebalo odmah da isključi napajanje. To znači da sistem funkcioniše i da bi u realnoj situaciji, na primer, pri oštećenju kabla ili dodiru sa provodnikom zaštitio vas od strujnog udara.

Ako se ništa ne dogodi, to može biti znak da zaštita ne radi ispravno i da je potrebna provjera električara, piše Delixi.

Zašto je mjesečna prjovera važna?

Električne instalacije vremenom mogu oslabiti, a zaštitni prekidači mogu izgubiti funkcionalnost zbog prašine, vlage ili habanja mehanizma. Redovno testiranje traje svega nekoliko sekundi, a može spriječiti ozbiljne posljedice poput:

strujnog udara kratkog spoja oštećenja uređaja pa čak i požara

Gdje se nalazi test dugme?

Najčešće je smješteno na diferencijalnoj sklopci i obično je označeno slovom "T" ili rečju "TEST". Nalazi se unutar razvodne table, zajedno sa automatskim osiguračima.

Važno je napomenuti da će pritiskom na dugme doći do privremenog prekida napajanja, pa je najbolje provjeru raditi kada ne koristite osjetljive električne uređaje.