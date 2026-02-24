Jedan trik sa zavjesama mijenja sve: Prostor će djelovati veće i svjetlije, bez ikakvih ulaganja

Dizajneri enterijera otkrivaju kako pravilno postavljene zavjese mogu vizuelno podići plafon i proširiti prostor. Najčešća greška i jednostavno rješenje.

Izvor: New Africa/Shutterstock

Zavjese postavljene tik ispod plafona vizuelno podižu prostor i daju eleganciju enterijeru.

Garnišna od zida do zida stvara iluziju većeg prozora i više svjetla u prostoriji.

Lagane tkanine i dužina do poda čine dom prozračnijim i sofisticiranijim.

Koliko god razmišljali o boji zidova, rasporedu namještaja ili savršenom tepihu, često zanemarimo detalj koji ima ogroman uticaj na ukupan utisak prostora – zavjese. A upravo njihov položaj može vizuelno podići plafon, proširiti zidove i učiniti stan prozračnijim bez ikakvih građevinskih zahvata.

Dizajneri enterijera već neko vrijeme upozoravaju da većina ljudi pravi istu grešku: garnišnu postavlja tačno ili samo malo iznad prozora.

Montirajte zavjese što bliže plafonu

Umesto toga, stručnjaci savjetuju montiranje zavjesa što bliže plafonu, idealno nekoliko centimetara ispod njega. Kada tkanina pada gotovo od same visine plafona do poda, oko automatski doživljava prostor višim.

Vertikalni kontinuitet koji se tada dobija stvara elegantan, gotovo hotelski utisak, čak i u manjim stanovima. Razlika je suptilna, ali efekat je iznenađujuće snažan.

Pogledajte ideje za zavjese u dnevnoj sobi:

Garnišna od zida do zida vizuelno širi prostor

Drugi trik odnosi se na širinu. Umjesto da zavjese prate isključivo širinu prozora, dizajneri često postavljaju garnišnu od zida do zida. Time se stvara iluzija većeg otvora, više svjetla i šireg zida.

Kada su zavjese razmaknute, prozor izgleda prostranije, a i cijela prostorija dobija na volumenu.

Žena kači zavesu

Izvor: FotoDuets/Shutterstock

Izbor tkanine mijenja doživljaj enterijera

Važna je i sama tkanina. Lagani lan, mat pamuk ili nežne prozirne varijante dodatno naglašavaju osjećaj lakoće.

Teške, krute zavjese koje se završavaju tačno u nivou prozorske daske vizuelno "seku" prostor, dok one koje blago dodiruju pod djeluju mekše i sofisticiranije, piše Fashion.hr

U svakom slučaju, mali pomak u visini i širini dovoljan je da dnevna soba izgleda promišljenije, a spavaća soba elegantnije.