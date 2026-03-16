Ovo voće ruši rekorde popularnosti: Ima više kalijuma nego banane, a do "juče" ga nismo ni jeli

Avokado postaje sve popularniji među osobama koje vode računa o zdravlju i uravnoteženoj ishrani, a ovo egzotično voće izdvaja se bogatstvom hranljivih sastojaka koji podržavaju rad mnogih sistema u organizmu.

Izvor: Shutterstock/suleyman cakir

Jedna od najvažnijih prednosti avokada je prisustvo mononezasićenih masti, koje pomažu u snižavanju nivoa "lošeg" LDL holesterola, a istovremeno povećavaju nivo "dobrog" HDL holesterola. Na taj način, ovo voće podržava zdravlje srca i krvnih sudova.

Stručnjaci ističu i prisustvo antioksidanata, poput luteina i zeaksantina, koji štite oči od oboljenja, uključujući degeneraciju žute mrlje.

Zdravstvene prednosti avokada

Doktor Marek Skočilas u svom Jutjub videu objasnio je da avokado ima antikancerogeno dejstvo. Takođe je istakao visok sadržaj antioksidanata koji pozitivno utiču na vid. Prema njegovim riječima, ovo voće je i bogat izvor kalijuma - sadrži ga čak više nego banane.

Avokado je bogat hranljivim sastojcim koji podržavaju zdravlje srca, jetre, očiju i celokupnog organizma.

Izvor: Alexandra Lande/Shutterstock

Ovaj mineral igra važnu ulogu u radu srca i cjelokupnog krvotoka. Doktor je naglasio i da avokado podržava funkciju jetre, zglobova i kostiju, kao i da značajno poboljšava apsorpciju likopena.

Avokado je takođe dragocen izvor vitamina i minerala. Vitamin E u ovom voću djeluje kao snažan antioksidant, vitamin K pomaže u procesu zgrušavanja krvi, a vitamini B grupe su neophodni za pravilan metabolizam i rad nervnog sistema. Kalijum, kojeg u avokadu ima više nego u bananama, pomaže u održavanju pravilnog krvnog pritiska.

Vlakna i svestranost u kuhinji

Ne može se zanemariti ni visok sadržaj vlakana - u 100 g avokada nalazi se oko 7 g ovog sastojka. Vlakna podržavaju pravilan rad crijeva, pomažu u održavanju zdrave crijevne flore i pružaju osjećaj sitosti, zbog čega je ovo voće posebno cijenjeno kod osoba koje vode računa o liniji.

Avokado je takođe izuzetno svestran sastojak u kuhinji. Može da se koristi na mnogo načina, od salata i tostova, pa do koktela i deserata. Ključno za postizanje najboljeg ukusa i nutritivnih vrijednosti je biranje odgovarajuće zrelih plodova.

(MONDO)