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Recept za brze slane kiflice: Tijesto od piva raste kao ludo

Recept za brze slane kiflice: Tijesto od piva raste kao ludo

Autor Haris Krhalić Izvor Stvar ukusa
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Najbrže kiflice sa tijestom koje lijepo naraste od piva, evo kako se prave!

Recept za brze slane kiflice Izvor: Youtube/Printscreen/ Вкусно у Вали - готвим с акцент / Vkusno u Vali

Recept za najbrže kiflice koje su lijepe i prazne, ali i sa raznim slanim punjenjem. Tajna savršenog tijesta je u pivu od koga baš lijepo naraste i kiflice su posebno vazdušaste. 

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća
Tip jela: pecivo
Porcije/Količina: 24 kiflice
Vrijeme pripreme: 20 minuta
Vrijeme pečenja: 20–25 minuta
Ukupno vrijeme pripreme: oko 45 minuta
Težina: lako

Sastojci:

  • 500 g brašna
  • 250 ml svijetlog piva
  • 100 ml ulja
  • 1 kesica praška za pecivo
  • 1 kašičica soli
  • 1 jaje

Za premazivanje:

  • 1 žumance
  • susam, lan ili kim po želji

Za punjenje (po želji):

  • sir
  • šunka
  • krem sir
  • ajvar

U galeriji ispod provjerite koji tip brašna je najbolje da koristite!

Priprema:

1. Korak: Miješenje tijesta

U većoj posudi pomiješajte brašno, prašak za pecivo i so. Dodajte pivo, ulje i jaje, pa umijesite glatko i mekano tijesto. Ako je potrebno, dodajte još malo brašna.Tijesto podijelite na dva dijela i svaki razvucite u krug debljine oko pola centimetra.

2. Korak: Formiranje kiflica

Isijecite na trouglove, po želji stavite fil na širi deo i uvijte kiflice. Ređajte ih u pleh obložen papirom za pečenje. Premažite žumancetom i pospite susamom ili drugim semenkama.

3. Korak: Pečenje

Pecite u unapred zagrijanoj rerni na 200°C oko 20–25 minuta, dok ne dobiju lijepu zlatnu boju. Pročitajte i kako da napravite kiflice sa kiselim mlijekom.

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