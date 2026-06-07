Najbrže kiflice sa tijestom koje lijepo naraste od piva, evo kako se prave!

Izvor: Youtube/Printscreen/ Вкусно у Вали - готвим с акцент / Vkusno u Vali

Recept za najbrže kiflice koje su lijepe i prazne, ali i sa raznim slanim punjenjem. Tajna savršenog tijesta je u pivu od koga baš lijepo naraste i kiflice su posebno vazdušaste.

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća

Tip jela: pecivo

Porcije/Količina: 24 kiflice

Vrijeme pripreme: 20 minuta

Vrijeme pečenja: 20–25 minuta

Ukupno vrijeme pripreme: oko 45 minuta

Težina: lako

Sastojci:

500 g brašna

250 ml svijetlog piva

100 ml ulja

1 kesica praška za pecivo

1 kašičica soli

1 jaje

Za premazivanje:

1 žumance

susam, lan ili kim po želji

Za punjenje (po želji):

sir

šunka

krem sir

ajvar

U galeriji ispod provjerite koji tip brašna je najbolje da koristite!

Vidi opis Recept za brze slane kiflice: Tijesto od piva raste kao ludo Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: New Africa/Shutterstock Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: New Africa/Shutterstock Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: Body Stock/Shutterstock Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: asiandelight/Shutterstock Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: New Africa/Shutterstock Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: Riccio da favola/Shutterstock Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: Fotofairy777/Shutterstoc Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: asiandelight/Shutterstock Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: New Africa/Shutterstock Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: New Africa/Shutterstock Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: Body Stock/Shutterstock Br. slika: 11 11 / 11

Priprema:

1. Korak: Miješenje tijesta

U većoj posudi pomiješajte brašno, prašak za pecivo i so. Dodajte pivo, ulje i jaje, pa umijesite glatko i mekano tijesto. Ako je potrebno, dodajte još malo brašna.Tijesto podijelite na dva dijela i svaki razvucite u krug debljine oko pola centimetra.

2. Korak: Formiranje kiflica

Isijecite na trouglove, po želji stavite fil na širi deo i uvijte kiflice. Ređajte ih u pleh obložen papirom za pečenje. Premažite žumancetom i pospite susamom ili drugim semenkama.

3. Korak: Pečenje

Pecite u unapred zagrijanoj rerni na 200°C oko 20–25 minuta, dok ne dobiju lijepu zlatnu boju. Pročitajte i kako da napravite kiflice sa kiselim mlijekom.