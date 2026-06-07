Najbrže kiflice sa tijestom koje lijepo naraste od piva, evo kako se prave!
Recept za najbrže kiflice koje su lijepe i prazne, ali i sa raznim slanim punjenjem. Tajna savršenog tijesta je u pivu od koga baš lijepo naraste i kiflice su posebno vazdušaste.
Osnovne informacije
Kuhinja: domaća
Tip jela: pecivo
Porcije/Količina: 24 kiflice
Vrijeme pripreme: 20 minuta
Vrijeme pečenja: 20–25 minuta
Ukupno vrijeme pripreme: oko 45 minuta
Težina: lako
Sastojci:
- 500 g brašna
- 250 ml svijetlog piva
- 100 ml ulja
- 1 kesica praška za pecivo
- 1 kašičica soli
- 1 jaje
Za premazivanje:
- 1 žumance
- susam, lan ili kim po želji
Za punjenje (po želji):
- sir
- šunka
- krem sir
- ajvar
U galeriji ispod provjerite koji tip brašna je najbolje da koristite!
Recept za brze slane kiflice: Tijesto od piva raste kao ludo
Priprema:
1. Korak: Miješenje tijesta
U većoj posudi pomiješajte brašno, prašak za pecivo i so. Dodajte pivo, ulje i jaje, pa umijesite glatko i mekano tijesto. Ako je potrebno, dodajte još malo brašna.Tijesto podijelite na dva dijela i svaki razvucite u krug debljine oko pola centimetra.
2. Korak: Formiranje kiflica
Isijecite na trouglove, po želji stavite fil na širi deo i uvijte kiflice. Ređajte ih u pleh obložen papirom za pečenje. Premažite žumancetom i pospite susamom ili drugim semenkama.
3. Korak: Pečenje
Pecite u unapred zagrijanoj rerni na 200°C oko 20–25 minuta, dok ne dobiju lijepu zlatnu boju. Pročitajte i kako da napravite kiflice sa kiselim mlijekom.