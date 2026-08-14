Najbolji način da iskoristite tikvice: Napunite ih sirom i zapecite do zlatne korice

Pripremite ukusne tikvice punjene sirom i peršunom. Ovaj recept je jednostavan i idealan za brzi ručak ili večeru.

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Tikvica ovih dana ima u izobilju, a najbolji način da ih iskoristite jesu jednostavna jela koja ne traže mnogo vremena ni komplikovane sastojke. Tikvice punjene sirom jedan su od onih provjerenih recepata koji garantuje da ćete od svega par namirnica dobiti fantastičan ručak.

Mekano povrće puni se kremastim nadjevom od sira, jajeta i svježeg peršuna, a zatim zapeče u rerni dok ne dobije savršenu zlatnu koricu.

Posebno je zgodno što imate izbor: tikvice možete kratko propržiti prije punjenja ili ih staviti sirove u rernu, pokriti folijom i pustiti da omekšaju dok se peku. Ova druga varijanta je jednostavnija i zahtijeva znatno manje ulja.

Potrebni sastojci (za 4 osobe):

1 kg tikvica

250 g sira

1 jaje

oko 200 ml ulja (ili po potrebi)

šaka svježeg peršuna

so po ukusu

Način pripreme:

1. Priprema tikvica

Tikvice operite, očistite i po želji ogulite. Presijecite ih uzdužno na polovine, pa kašikom pažljivo izdubite sredinu. Sačuvajte izdubljeni dio jer će biti glavni dodatak nadjevu.

2. Omekšavanje (ili brža varijanta)

Za tradicionalnu varijantu, poredajte izdubljene tikvice u šerpu ili dublji tiganj, dodajte malo ulja i sasvim malo vode. Poklopite i kratko dinstajte dok ne omekšaju, a zatim ih ostavite da se prohlade.

Brža varijanta: Ovaj korak možete potpuno preskočiti! Ostavite tikvice sirove, direktno ih napunite nadjevom, a tokom pečenja ih prvo pokrijte aluminijumskom folijom.

3. Pravljenje nadjeva

Sir izgnječite viljuškom, pa dodajte jaje, sitno isjeckan peršun i izdubljenu sredinu tikvica. Posolite po ukusu i sve dobro sjedinite. Ako je sredina tikvica veoma vodenasta, prethodno je malo ocijedite kako nadjev ne bi bio previše rijedak.

4. Punjenje i pečenje

Vatrostalnu posudu premažite uljem i poredajte tikvice u jednom redu. Svaku polutku napunite pripremljenim nadjevom, pa odozgo prelijte sa malo ulja.

Rernu zagrijte na 200 stepeni. Pecite dok tikvice ne omekšaju, a nadjev ne počne da rumeni (oko 40 minuta). Ako ste koristili sirove tikvice, prvih 20–25 minuta pecite ih pokrivene folijom, a zatim je sklonite i nastavite pečenje dok odozgo ne dobiju lijepu zlatnu boju.