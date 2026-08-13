Mehaničar otkriva koje polovne automobile kupiti do 3.000 evra: Ovi modeli imaju neuništive motore

Poznati mehaničar sa TikToka otkrio je koje polovnjake preporučuje za manje od 3.000 evra. Pogledajte koji modeli nude najbolji odnos cijene, pouzdanosti i jeftinog održavanja.

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Nekada smo savjet za kupovinu polovnog automobila tražili od mehaničara u radionici ili bismo pozvali nekoga ko poznaje nekoga ko se razumije u automobile. Danas se sve češće za takve savjete okrećemo TikToku i drugim društvenim mrežama. Brojni mehaničari postali su pravi automobilski influenseri, a jedan od njih je i Španac Huan Hose Ebenezer, koji na TikToku ima više od 370.000 pratilaca.

U jednom od svojih video-snimaka odgovorio je na veoma konkretno pitanje: koji automobil bi kupio za manje od 3.000 evra? Njegov odgovor bio je prilično jednostavan.

Vjerujemo da bi se sa njegovim izborom složili i mnogi domaći mehaničari. Njegov prvi izbor bila je Dacia Sandero sa 1,5-litarskim dizel motorom, za koji kaže da "radi kao sat“, a pohvalio je i benzinsku verziju.

Kao alternativu preporučuje Toyotu Yaris, posebno modele proizvedene od 2006. do 2009. godine. Kod ovog automobila posebno ističe robusnost i pouzdanost.

Na njegovoj listi našli su se i Peugeot 206, 207 i 307, pri čemu posebno izdvaja 1.6 i 2.0 HDi dizel motore, ali i benzinske verzije. Tu se, naravno, mogu ubrojati i modeli drugih proizvođača koji koriste ove dizel motore, a koji se mogu pronaći za manje od 3.000 evra.

Ipak, kod polovnog automobila koji danas košta manje od 3.000 evra, stanje konkretnog primjerka često je važnije od samog modela. Zbog toga je, prije kupovine, veoma važno dobro pregledati automobil i, po mogućnosti, povesti iskusnog mehaničara.

Ako tražite jeftin prvi automobil, zanimljivo je čuti šta bi nakon godina rada sa automobilima izabrao sam mehaničar. Kod starijih vozila pouzdanost se već dokazala kroz godine, ali je važno i koliko su dostupni i povoljni rezervni dijelovi, koliko majstora poznaje određeni model i koliko će koštati popravke i održavanje.

Upravo zbog toga jednostavniji i rasprostranjeniji modeli često mogu biti mnogo bolji izbor od naizgled atraktivnijeg, ali komplikovanijeg polovnog automobila. Naravno, konačnu odluku najbolje je donijeti nakon detaljnog pregleda konkretnog vozila i savjeta stručnjaka.

Biznis Kurir/Jutarnji.hr