Kako ohladiti automobil dvostruko brže: Zbog jedne greške klima ne može da rashladi kabinu

Da li ste znali da u automobilu parkiranom na suncu za samo sat vremena temperatura može da dostigne 70 stepeni?

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Automobil parkiran na suncu može za manje od sat vremena da dostigne temperaturu od 60 do 70 stepeni, dok se volan i metalni dijelovi zagriju i na više od 80 stepeni.

Stručnjaci upozoravaju da većina vozača pravi istu grešku - odmah uključuje recirkulaciju, što usporava hlađenje kabine.

Jednostavan trik koji traje svega 30 sekundi može znatno brže da rashladi automobil i učini vožnju prijatnijom.

Toplotni talas ne popušta, a ljudi se danima bore sa nesnosnom vrućinom i traže načine kako da rashlade domove. Sa vrućinom u stanu se nekako i izborimo, ali čini se da je najgora vrelina koja se nakupi u automobilu, pa uđemo u vozilo, imamo osjećaj da smo ušli u usijanu rernu.

Prema podacima stručnjaka, temperatura u zatvorenom automobilu može za manje od sat vremena da dostigne između 60 i 70 stepeni, dok površine poput volana, komandne table i metalnih dijelova sigurnosnih pojaseva mogu biti zagrijane i na više od 80 stepeni. Upravo zbog toga ljekari i bezbjednosne službe svake godine upozoravaju da djecu i kućne ljubimce nikada ne treba ostavljati u parkiranom vozilu, čak ni na nekoliko minuta.

Međutim, postoji način da se unutrašnjost automobila rashladi mnogo brže nego što većina vozača misli.

Najveća greška

Prema preporukama Američkog automobilskog udruženja (AAA), najčešća greška jeste to što vozači čim sjednu u automobil zatvore prozore i uključe klimu na najjače uz recirkulaciju vazduha.

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Na taj način klima pokušava da rashladi vazduh koji je već zagrijan na ekstremno visoku temperaturu, pa joj je potrebno mnogo više vremena da postigne željeni efekat.

Stručnjaci iz AAA preporučuju sljedeći redosled:

Otvorite sva vrata ili bar dvoje suprotnih vrata na oko 30 sekundi kako bi najtopliji vazduh izašao iz vozila.

Sjedite u automobil i spustite sve prozore.

Uključite klimu na najjače, ali neka u početku uvlači spoljašnji vazduh, a ne da radi na recirkulaciji.

Vozite minut ili dva sa otvorenim prozorima kako bi vreli vazduh izašao iz kabine.

Tek kada se unutrašnjost malo rashladi, zatvorite prozore i uključite recirkulaciju. Tada će klima mnogo efikasnije održavati prijatnu temperaturu.

Da li treba prvo uključiti klimu, pa tek onda ući?

Ako vaš automobil ima mogućnost daljinskog pokretanja motora ili se nalazi na privatnom parkingu gdje može bezbjedno da radi nekoliko trenutaka bez vozača, stručnjaci kažu da je korisno pustiti klimu da radi minut ili dva prije ulaska.

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U svim drugim situacijama dovoljno je da najprije otvorite vrata kako bi vreli vazduh izašao iz vozila, a zatim krenete uz uključenu klimu i otvorene prozore tokom prvih nekoliko minuta vožnje.

Zašto je ovo važno?

Kada je automobil pregrijan, klima uređaj ne hladi samo vazduh koji udišete, već najprije pokušava da rashladi čitavu unutrašnjost vozila, uključujući sjedišta, plastiku i sve zagrejane površine koje neprestano vraćaju toplotu u kabinu, prenosi City magazine.

Zbog toga nekoliko desetina sekundi provjetravanja prije uključivanja recirkulacije može napraviti veliku razliku, a unutrašnjost automobila postaje prijatna mnogo brže nego kada se klima od samog početka bori sa vazduhom koji je dostigao gotovo 70 stepeni.