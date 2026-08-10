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Zaboravite skupe roletne: Ovo jednostavno rješenje postavlja se bez bušenja

Zaboravite skupe roletne: Ovo jednostavno rješenje postavlja se bez bušenja

Autor Haris Krhalić Izvor Lepa i srećna
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Trebaju vam roletne, ali ne želite da porošite puno novca i bušite zidove? Ovo je rešenje koje mnogi koriste, posebno podstanari...

Zaboravite skupe roletne: Zavjese bez bušenja postale hit među podstanarima Izvor: Shutterstock

Ako vam se čini da su klasične roletne postale preskupo rješenje, postoji jednostavna alternativa koju sve više ljudi bira, zavjese i paneli koji se postavljaju bez bušenja i komplikovane montaže.

Posebno su praktični za podstanare, jer ne zahtijevaju trajne izmjene na prozorima. Postoje modeli koji se pričvršćuju pomoću samoljepljivih nosača, kukica ili teleskopskih šipki, pa se mogu skinuti kada se selite.

Osim što pružaju privatnost, mogu da ublaže jako sunce i doprinesu tome da prostor izgleda urednije i modernije. A najveća prednost je cijena, za razliku od ugradnje novih roletni, ovakvo rješenje može da se pronađe za relativno malo novca.

Još jedna prednost? Ne morate da mijenjate cijeli sistem na prozoru. Ako vam se enterijer promijeni ili vam dosadi dezen, jednostavno zamijenite zavjesu.

U galeriji ispod pogledajte kako izgledaju zavjese ili paneli umjesto roletni!

Zato ovo rješenje posebno privlači ljude koji žive u iznajmljenim stanovima: nema bušenja, nema velikih troškova i nema majstora.

Dovoljno je nekoliko minuta da prozor dobije potpuno drugačiji izgled, a kada dođe vrijeme za selidbu, sve možete ponijeti sa sobom. 

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Tagovi

zavjese prozori roletne

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Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

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